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    Desbordes pedirá investigación a Carabineros por pugna con funcionarios municipales en Santiago

    El alcalde de la comuna enfatizó que el carabinero se “extralimitó en sus atribuciones” al momento de intentar detener al funcionario municipal. Aún así dijo que fue un "hecho aislado".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Desbordes pedirá investigación a Carabineros por pugna con funcionarios municipales en Santiago LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que el municipio presentará antecedentes a Carabineros para iniciar una investigación sobre la pugna que protagonizaron funcionarios de seguridad municipal con efectivos de Carabineros el pasado 3 de junio.

    En el marco de una jornada de fiscalización en el sector de Santo Domingo de la comuna, Carabineros intentaron realizar un control de identidad a un funcionario de seguridad municipal luego de que una vendedora ambulante denunciara amenazas de parte del guardia. En ese instante, este se negó a entregar su cédula, lo que provocó el forcejeo entre las autoridades de seguridad.

    “Estamos trabajando siempre con Carabineros de Chile como aliados, como amigos, como socios (...) Por eso lo ocurrido esta semana es un hecho completamente aislado que no afecta la relación del municipio con Carabineros”, destacó Desbordes este sábado.

    Sin embargo, el edil enfatizó que “tenemos nuestro punto de vista respecto de este procedimiento y vamos a poner todos los antecedentes en conocimiento del señor general director para pedirle que realice una investigación”.

    Según el alcalde, el municipio tiene imágenes e información que confirman que el sargento de Carabineros involucrado “interrumpió” un procedimiento de control del comercio ambulante que no permitió continuar con el operativo municipal, información que, según denuncia el alcalde, fue entregada de manera “parcial” a los medios de comunicación.

    Desbordes apuntó, además, que lamenta lo que sucede con este funcionario. "No me parece correcto. Tenemos información que esperamos se investigue, mucha más de la que estoy mencionando”.

    En ese sentido, el alcalde enfatizó que el carabinero se “extralimitó en sus atribuciones” al momento de intentar detener al funcionario municipal, quien estaba fiscalizando el comercio ambulante. “Resulta que ese hecho de que alguien diga que un guardia lo amenazó, no de muerte, nada por el estilo, no es suficiente para que un funcionario de Carabineros detenga a una persona”, recalcó.

    Es así que Desbordes indicó que ya entregaron antecedentes al Ministerio Público respecto de la negativa a ser controlado en términos de control de identidad y anunció medidas como municipio.

    “Todo nuestro personal en adelante va a llevar una identificación con un código que va a permitir que cualquier ciudadano, si tiene algo que reclamar o felicitar a uno de nuestros funcionarios, lo haga con ese código”, declaró.

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