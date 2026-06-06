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    Detienen a conductor en estado de ebriedad que huyó tras provocar colisión múltiple en San Joaquín

    El accidente ocurrió en avenida Vicuña Mackenna con Capitán Prat, donde una camioneta impactó a tres automóviles que esperaban el cambio de luz del semáforo. El detenido mantiene antecedentes previos por lesiones leves, maltrato y conducción en estado de ebriedad.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Detienen a conductor en estado de ebriedad que huyó tras provocar colisión múltiple en San Joaquín

    Carabineros detuvo durante la mañana de este sábado a un conductor en estado de ebriedad acusado de provocar una colisión múltiple en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, y huir posteriormente del lugar.

    El hecho ocurrió pasadas las 7.30 horas, en avenida Vicuña Mackenna, en dirección al sur, a la altura de calle Capitán Prat.

    De acuerdo con la información policial, el conductor de una camioneta impactó violentamente a tres automóviles que se encontraban detenidos a la espera del cambio de luz del semáforo.

    Tras el accidente, el sujeto huyó del sitio del suceso sin prestar ayuda a las personas afectadas.

    Detienen a conductor en estado de ebriedad que huyó tras provocar colisión múltiple en San Joaquín

    Carabineros de la 50ª Comisaría San Joaquín concurrieron al lugar y, posteriormente, personal de la Sección de Investigación Policial realizó diligencias para ubicar al conductor.

    En ese contexto, los funcionarios encontraron la camioneta abandonada en calle Maihue, a algunas cuadras del punto donde ocurrió el accidente.

    Luego de una serie de diligencias investigativas, el conductor fue detenido en la comuna de La Florida. Se trata de un hombre de 44 años, quien al momento de la aprehensión se encontraba en estado de ebriedad, lo que fue constatado mediante la prueba respiratoria correspondiente.

    Detienen a conductor en estado de ebriedad que huyó tras provocar colisión múltiple en San Joaquín

    El mayor Óscar Llantén, de la 50ª Comisaría San Joaquín, explicó que el procedimiento permitió detener al responsable de la colisión múltiple.

    “Carabineros de la 50ª Comisaría San Joaquín detuvo en horas de esta mañana al sujeto que generó un accidente de tránsito, una colisión múltiple en Vicuña Mackenna con calle Capitán Prat”, señaló.

    El oficial agregó que, tras el trabajo de la Sección de Investigación Policial, se logró detener al conductor “luego de huir del sitio del suceso”.

    Según Carabineros, el detenido registra cuatro detenciones anteriores por los delitos de lesiones leves, maltrato y conducción en estado de ebriedad.

    Todos los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la posterior formalización del imputado.

    Más sobre:San JoaquínCarabinerosAccidenteChoqueDetenciónCapturaPolicía

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