SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Biministro De Grange supervisa obras del nuevo borde costero de Arica con 67% de avance

    Los trabajos entre las playas Chinchorro y Las Machas contemplan una inversión cercana a los $4 mil millones y buscan recuperar 3,4 kilómetros del borde costero norte de la capital regional.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Biministro De Grange supervisa obras del nuevo borde costero de Arica con 67% de avance

    El biministro de Obras Públicas, y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, visitó este sábado las obras de construcción de nueva infraestructura costera entre las playas Chinchorro y Las Machas, en la comuna de Arica.

    Los trabajos, ejecutados por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, registran un 67% de avance y forman parte de la segunda etapa del proyecto que busca recuperar 3,4 kilómetros del borde costero en el sector norte de la capital regional.

    La iniciativa considera una inversión cercana a los $4 mil millones y tiene como objetivo potenciar el desarrollo turístico, mejorar los espacios de recreación y fortalecer las condiciones de bienestar y seguridad para cerca de 250 mil personas de la ciudad.

    Durante la inspección, De Grange destacó la relevancia de la obra para el desarrollo urbano y turístico de Arica.

    Biministro De Grange supervisa obras del nuevo borde costero de Arica con 67% de avance

    “Estamos haciendo una visita técnica, una inspección de alto impacto para la comunidad esta obra en Chinchorro 2, que es parte del borde costero”, señaló.

    El biministro recordó que el proyecto se suma a intervenciones previas en Chinchorro 1 y Las Machas 1, y agregó que esperan avanzar próximamente en Las Machas 2.

    “Yo creo que el borde costero es un activo fundamental para la ciudad de Arica, para fomentar el turismo, el comercio y el desarrollo de la ciudad”, sostuvo.

    Biministro De Grange supervisa obras del nuevo borde costero de Arica con 67% de avance

    En esa línea, afirmó que las inversiones del MOP estarán enfocadas en el desarrollo y crecimiento de la región, especialmente en la ciudad de Arica.

    “Viendo a futuro, por qué no transformarnos en el Miami de Chile”, planteó la autoridad.

    Obras y plazos

    Los trabajos contemplan la construcción de obras de continuidad de la primera etapa de mejoramiento de infraestructura costera, con el objetivo de consolidar el sector norte del borde costero.

    Entre las intervenciones se incluyen un muro costero, mobiliario urbano, veredas peatonales, nueva iluminación, juegos infantiles, rampas de acceso, estacionamientos para bicicletas y acceso para vehículos de emergencia.

    Según informó el MOP, las obras estarán terminadas durante el segundo semestre de este año.

    Biministro De Grange supervisa obras del nuevo borde costero de Arica con 67% de avance

    La iniciativa también busca recuperar y normalizar la infraestructura existente, incorporando estándares actualizados de accesibilidad, equipamiento urbano y ordenamiento del entorno.

    Durante la visita, el biministro Louis de Grange estuvo acompañado por el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, y el delegado presidencial regional, Cristián Saye.

    Más sobre:Louis De GrangeObras PúblicasMinistroBiministroAricaBorde Costero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE

    “Kast miente”: Alvarado sube el tono contra el PS y lo acusa de “denostar” al Presidente en panfletos por la megarreforma

    Detienen a presunto autor del homicidio de estudiante en Puente Alto: se ocultaba en Melipilla

    Detienen a conductor en estado de ebriedad que huyó tras provocar colisión múltiple en San Joaquín

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Dos nuevos imputados quedan internados por turbazo en casa de exministro del TC Iván Aróstica

    Lo más leído

    1.
    Detienen a presunto autor del homicidio de estudiante en Puente Alto: se ocultaba en Melipilla

    Detienen a presunto autor del homicidio de estudiante en Puente Alto: se ocultaba en Melipilla

    2.
    Dos nuevos imputados quedan internados por turbazo en casa de exministro del TC Iván Aróstica

    Dos nuevos imputados quedan internados por turbazo en casa de exministro del TC Iván Aróstica

    3.
    Se concreta conexión de los túneles AVO I y AVO II: obra vial beneficiará a cerca de 660 mil personas cuando esté terminada

    Se concreta conexión de los túneles AVO I y AVO II: obra vial beneficiará a cerca de 660 mil personas cuando esté terminada

    4.
    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE
    Chile

    Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE

    “Kast miente”: Alvarado sube el tono contra el PS y lo acusa de “denostar” al Presidente en panfletos por la megarreforma

    Detienen a presunto autor del homicidio de estudiante en Puente Alto: se ocultaba en Melipilla

    La FEN comienza a definir el nuevo decano: Contreras, Landerretche y Micco se pelean los votos ponderados de 111 académicos
    Negocios

    La FEN comienza a definir el nuevo decano: Contreras, Landerretche y Micco se pelean los votos ponderados de 111 académicos

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

    Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria
    Tendencias

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    El balance de Gabriel Suazo tras el amistoso ante Portugal: “Podemos competir y llevar a la Selección a un próximo Mundial”
    El Deportivo

    El balance de Gabriel Suazo tras el amistoso ante Portugal: “Podemos competir y llevar a la Selección a un próximo Mundial”

    Nils Reichmuth sí estaba: la desprolijidad de la Roja con el chileno-suizo que debutó ante Portugal

    Vigouroux evita una caída más dura de la mezquina Roja de Córdova ante Portugal

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Muere reconocido actor Julio Jung a los 84 años
    Cultura y entretención

    Muere reconocido actor Julio Jung a los 84 años

    Reseña de libros: de Andrea Elliott a Delia Domínguez

    Jim Jarmusch: “No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante”

    Jefe del Pentágono insta a Europa a actuar contra “invasión” migratoria durante acto por el Día D
    Mundo

    Jefe del Pentágono insta a Europa a actuar contra “invasión” migratoria durante acto por el Día D

    Díaz-Canel acusa a EE.UU. de reforzar el bloqueo tras nuevas sanciones contra Cuba

    Fuentes médicas en Gaza reportan ataque de Israel que dejó seis muertos y al menos 15 heridos

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías