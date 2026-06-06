Biministro De Grange supervisa obras del nuevo borde costero de Arica con 67% de avance

El biministro de Obras Públicas, y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, visitó este sábado las obras de construcción de nueva infraestructura costera entre las playas Chinchorro y Las Machas, en la comuna de Arica.

Los trabajos, ejecutados por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, registran un 67% de avance y forman parte de la segunda etapa del proyecto que busca recuperar 3,4 kilómetros del borde costero en el sector norte de la capital regional.

La iniciativa considera una inversión cercana a los $4 mil millones y tiene como objetivo potenciar el desarrollo turístico, mejorar los espacios de recreación y fortalecer las condiciones de bienestar y seguridad para cerca de 250 mil personas de la ciudad.

Durante la inspección, De Grange destacó la relevancia de la obra para el desarrollo urbano y turístico de Arica.

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“Estamos haciendo una visita técnica, una inspección de alto impacto para la comunidad esta obra en Chinchorro 2, que es parte del borde costero”, señaló.

El biministro recordó que el proyecto se suma a intervenciones previas en Chinchorro 1 y Las Machas 1, y agregó que esperan avanzar próximamente en Las Machas 2.

“Yo creo que el borde costero es un activo fundamental para la ciudad de Arica, para fomentar el turismo, el comercio y el desarrollo de la ciudad”, sostuvo.

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En esa línea, afirmó que las inversiones del MOP estarán enfocadas en el desarrollo y crecimiento de la región, especialmente en la ciudad de Arica.

“Viendo a futuro, por qué no transformarnos en el Miami de Chile”, planteó la autoridad.

Obras y plazos

Los trabajos contemplan la construcción de obras de continuidad de la primera etapa de mejoramiento de infraestructura costera, con el objetivo de consolidar el sector norte del borde costero.

Entre las intervenciones se incluyen un muro costero, mobiliario urbano, veredas peatonales, nueva iluminación, juegos infantiles, rampas de acceso, estacionamientos para bicicletas y acceso para vehículos de emergencia.

Según informó el MOP, las obras estarán terminadas durante el segundo semestre de este año.

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La iniciativa también busca recuperar y normalizar la infraestructura existente, incorporando estándares actualizados de accesibilidad, equipamiento urbano y ordenamiento del entorno.

Durante la visita, el biministro Louis de Grange estuvo acompañado por el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, y el delegado presidencial regional, Cristián Saye.