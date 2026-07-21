La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo
Los técnicos de Universidad de Chile, Universidad Católica y la Selección Chilena analizan la última cita planetaria en directo desde el Claro Arena.
Lo que trabaja Córdova
“Hay que enseñarles que tienen que comer cuando juegan 30 minutos, cuando juega 90 y cuando no juega.... Mi visión es que con 20 años se puede ser campeón del mundo y el foco que hoy tenemos es formar la generación 2011″.
Los apoyos para Garnero
“Argentina saca talento, pero muchas veces no tiene alimentación ni disciplina. Siempre hay que tratar de apoyar al chico en lo que necesite, ya sea formación o disciplina, y eso es fundamental para tener nuevos jugadores”.
Lo qué cambio para Gago
“Bajo mucho el tema de la presión. Hubo tanta calidad y posicionamiento de salir jugando, cambió eso. Hoy el futbolista es un atleta y tiene una mayor la velocidad física y mental para entender el juego”.
La táctica de Córdova
“Más que sistemas nuevos, lo que cambió en el Mundial es no hacer tantas transiciones. Habían espacios cortos e intentar robar la pelota para salir rápido”.
La receta de Garnero
“La formación del futbolista es principal. Argentina tiene la suerte de que salen naturalmente... hay países dónde hay camadas que explotan y después cuesta recomponer, pero para la formación se deben vincular los ex futbolistas también”.
El ciclo de Scaloni para Gago
“Fue brillante... encontró la forma vincular a la gente con el jugador, en Argentina siempre costó y se genrró un vínculo muy lindo y eso lo aprovecharon muy bien”.
La reflexión de Gago
“Argentina no pudo encontrar esas posiciones largas y llevó el partido a un desgaste físico”.
La final para Córdova
“El resultado fue corto para el trámite del partido”, aseguró el DT de la Roja.
El campeón
“No se da muy seguido, pero los cuatro mejores equipos llegaron a la semifinal y España fue un justo campeón”, dice Daniel Garnero.
Comenzó el conversatorio
Matías Parker, editor de El Deportivo, da la bienvenida a este debate presentado por Jugabet.
¿Dónde ver La Pizarra del Mundial?
El conversatorio organizado por La Tercera y El Deportivo, con la presentación de Jugabet, se puede ver en latercera.com.
De qué conversaremos
La Tercera y El Deportivo, con la presentación de Jugabet, abren el espacio para hablar de las nuevas tendencias que el Mundial le legará al fútbol.
Los invitados
Nicolás Córdova, el técnico de la Selección; Daniel Garnero, el estratega de Universidad Católica y Fernando Gago, el entrenador de Universidad de Chile
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a este análisis de la cita planetaria organizada por La Tercera y El Deportivo, con la presentación de Jugabet.
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