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    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: monitorea las lluvias, alertas y la emergencia en el país

    Sigue el minuto a minuto del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país. Revisa las alertas SAE, evacuaciones, los reportes de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile, el estado de las rutas, los cortes de suministro eléctrico y las principales novedades de la emergencia.

    Santiago, 17 de julio de 2026. Fuertes lluvias en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Diez regiones del país se mantienen bajo alertas y avisos meteorológicos por el ingreso de un sistema frontal de intensas lluvias, fuertes vientos y nevadas entre el Norte Chico y la zona sur del país.

    De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los fenómenos de mayor intensidad se concentran en los sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se aguarda por precipitaciones moderadas a fuertes en cortos periodos de tiempo.

    Este domingo, la principal preocupación de las autoridades se traslada a las regiones de Atacama y Coquimbo, donde se mantienen vigentes alertas meteorológicas por precipitaciones intensas.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha activado alertas en los puntos que se han visto afectados con el temporal, con el fin de reforzar el monitoreo y la coordinación con organismos de emergencia.

    Asimismo, el Presidente José Antonio Kast mantiene bajo emergencia preventiva -entre el 13 y el 21 de julio- a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

    Durante esta jornada, autoridades entregarán nuevos balances y monitorearán la evolución de la emergencia, con especial foco en el Norte Chico del país.

    Minuto a minuto: últimas noticias del sistema frontal en Chile

    En esta cobertura seguiremos minuto a minuto el avance del sistema frontal con las alertas de Senapred, las solicitudes de evacuación, el estado de las rutas, los cortes del suministro eléctrico, el pronóstico actualizado de la Dirección Meteorológica de Chile y las principales decisiones de autoridades nacionales y regionales.

    Senapred informa que se enviaron casi 9 toneladas de ayuda humanitaria a la Región de Atacama

    El Senapred informó este martes, que a través de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), se enviaron 9 toneladas de ayuda a la Región de Atacama.

    Según se detalló, los insumos corresponden a kits de alimentación y de higiene para hombre y mujer, bobinas film, sacos de defensa fluvial y kits de aseo domiciliario.

    SEC formula cargos a Chilquinta por extensos cortes de luz en la Región de Valparaíso

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra la empresa Chilquinta Distribución S.A, por los extensos cortes de suministro eléctrico en la Región de Valparaíso.

    El organismo explicó que la medida se adoptó “luego de detectar antecedentes que indicarían que la empresa habría incumplido la normativa eléctrica vigente, al superar los tiempos máximos de reposición del suministro establecidos para este tipo de contingencias”.

    Senapred solicita evacuar sector Mincha Norte y Sur, y sector Huentelauquen Norte y Sur en comuna de Canela

    El Senapred solicitó la tarde de este martes evacuar los sectores de Mincha Norte y Sur, y sector Huentelauquen Norte y Sur, en la comuna de Canela, en la Región de Coquimbo, por desborde del río Choapa.

    Senapred solicita evacuar sector Coyuntagua Sur y Norte y sector Tunga Sur y Norte en Illapel

    El Senapred solicitó la tarde de este martes evacuar los sectores de Coyuntagua Sur y Norte y sector Tunga Sur y Norte, en la comuna de Illapel, en la Región de Coquimbo, debido al desborde del Río Choapa.

    El organismo activó mensajería SAE para alertar a la población y recalcó que los afectados deben considerar a sus mascotas.

    Más sobre:Sistema frontalminuto a minutoChileLluviasPrecipitacionesTemporalRegionesAtacamaCoquimboMetropolitanaBiobíoLa AraucaníaLos Ríos

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