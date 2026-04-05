El medio siglo de Apple

Hace exactamente 50 años, lo que hoy conocemos como la empresa más valiosa del mundo comenzó con un contrato de tres páginas y una visión técnica que pocos lograban procesar.

Apple Computer Co. nació en la cotidianeidad de una cochera en California, impulsada por la ingeniería de Steve Wozniak y el instinto comercial de Steve Jobs.

A 50 años de aquel 1 de abril de 1976, la trayectoria de la firma de Cupertino permite leer cómo ha cambiado, por ejemplo, nuestra relación con la tecnología .

El origen

Steve Wozniak y Jobs

El camino se inició con la Apple I, una placa de circuitos que requería que el usuario añadiera su propio teclado y monitor.

Fue un producto para entusiastas, pero sentó las bases de lo que vendría en 1984: la Macintosh. Con ella, Apple introdujo la interfaz gráfica de usuario y el mouse al mercado masivo , transformando la computación de una línea de comandos abstracta en una experiencia visual y directa.

En la década de los 90, la movilidad se volvió la prioridad. La PowerBook definió el estándar de diseño de las computadoras portátiles modernas, posicionando el teclado cerca de la pantalla para dejar espacio al reposamuñecas y el mousepad, una disposición que la industria entera acabaría por adoptar.

La explosión del consumo

El iPhone

Tras un periodo de incertidumbre financiera, el regreso de Steve Jobs en 1997 trajo consigo la iMac G3. Fue toda una declaración de principios: el diseño importaba . Su carcasa translúcida de colores rompió con el “beige” institucional que dominaba las oficinas, señalando que la tecnología también podía ser un objeto de deseo estético.

Sin embargo, el cambio de paradigma real llegó con el iPod en 2001. Apple dejó de ser solo una empresa de computación para convertirse en una de servicios y dispositivos de bolsillo.

Este fue el precursor necesario para el iPhone (2007), un dispositivo que no inventó el smartphone, pero sí dictó las reglas de cómo “conversaríamos” con Internet a través de una pantalla multitáctil , incluso dos décadas después en la actualidad.

Refinamiento y nuevos ecosistemas

La búsqueda de la portabilidad extrema alcanzó su punto máximo con la MacBook Air. Cuando Jobs la extrajo de un sobre de oficina en 2008, redefinió las expectativas sobre el peso y el grosor de una herramienta de trabajo profesional .

A esto le siguió el iPad en 2010, cerrando la brecha entre el teléfono y el computador, y creando una nueva categoría de consumo de contenido .

El presente: MacBook Neo

La MacBook Neo

Llegados a este aniversario, el foco se ha desplazado hacia la MacBook Neo (en este link puedes leer nuestras reseña). Si la Macintosh nos enseñó a usar ventanas y el iPhone a usar los dedos, Neo busca bajar todavía más la barrera de entrada al ecosistema de Apple.

Es la laptop más económica de la firma de Cupertino, incluso se vende por debajo del iPhone de entrada, ofreciendo un equipo sólido y perfectamente diseñado para la ofimática. ¿La novedad? Además de su precio, cuenta con el procesador de un iPhone.

Apple y Chile

Aunque hubo equipos a la venta en tiendas especializadas e importadoras, el primer iPhone de 2007 nunca llegó oficialmente a Chile. Así, el estreno del teléfono de Apple ocurrió en 2008, con el lanzamiento del iPhone 3G en ciudades como Santiago, Viña del Mar y Concepción.

Pero la relación de Apple con Chile comenzó de forma informal en los años 80 con importaciones de computadores como Apple II y Macintosh.

¡La tienda Apple Store online llega a Chile! We’re excited to bring the best of Apple to even more customers around the world. https://t.co/mhpaRTA3aw — Tim Cook (@tim_cook) October 17, 2023

A la fecha, si bien no hay tiendas físicas Apple Store locales, las ventas se manejan por distribuidores autorizados y la Apple Store online que abrió en octubre de 2023 e impulsó ventas récord en Chile , con envíos nacionales y financiamiento local.

El propio CEO Tim Cook la destacó como sorpresa en los resultados de 2023, 2024 y también el año pasado, lo que ha permitido tener lanzamientos locales a solo días e incluso horas de los anuncios globales.

Hitos clave en medio siglo

El medio siglo de Apple

A 50 años de su fundación, Apple se enfrenta al desafío de mantener la relevancia en un mercado saturado de inteligencia artificial y hardware cada vez más diminuto.

La historia sugiere que su fortaleza no reside necesariamente en ser los primeros, sino en refinar las tecnologías existentes hasta convertirlas en estándares culturales .

Con motivo de los 50 años de Apple, lo siguiente es una selección de algunos hitos que han definido la trayectoria de la firma estadounidense, desde su origen en un garaje en California: