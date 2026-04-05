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    El medio siglo de Apple

    De la cochera de Steve Jobs al dominio global: un repaso abreviado por las cinco décadas de la firma que transformó el computador en un objeto de deseo y nuestra manera de relacionarnos con la tecnología. Hoy, Apple celebra su medio siglo redefiniendo su gama de entrada y consolidando su presencia en el mercado chileno.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    El medio siglo de Apple

    Hace exactamente 50 años, lo que hoy conocemos como la empresa más valiosa del mundo comenzó con un contrato de tres páginas y una visión técnica que pocos lograban procesar.

    Apple Computer Co. nació en la cotidianeidad de una cochera en California, impulsada por la ingeniería de Steve Wozniak y el instinto comercial de Steve Jobs.

    A 50 años de aquel 1 de abril de 1976, la trayectoria de la firma de Cupertino permite leer cómo ha cambiado, por ejemplo, nuestra relación con la tecnología.

    El origen

    Steve Wozniak y Jobs

    El camino se inició con la Apple I, una placa de circuitos que requería que el usuario añadiera su propio teclado y monitor.

    Fue un producto para entusiastas, pero sentó las bases de lo que vendría en 1984: la Macintosh. Con ella, Apple introdujo la interfaz gráfica de usuario y el mouse al mercado masivo, transformando la computación de una línea de comandos abstracta en una experiencia visual y directa.

    En la década de los 90, la movilidad se volvió la prioridad. La PowerBook definió el estándar de diseño de las computadoras portátiles modernas, posicionando el teclado cerca de la pantalla para dejar espacio al reposamuñecas y el mousepad, una disposición que la industria entera acabaría por adoptar.

    La explosión del consumo

    El iPhone

    Tras un periodo de incertidumbre financiera, el regreso de Steve Jobs en 1997 trajo consigo la iMac G3. Fue toda una declaración de principios: el diseño importaba. Su carcasa translúcida de colores rompió con el “beige” institucional que dominaba las oficinas, señalando que la tecnología también podía ser un objeto de deseo estético.

    Sin embargo, el cambio de paradigma real llegó con el iPod en 2001. Apple dejó de ser solo una empresa de computación para convertirse en una de servicios y dispositivos de bolsillo.

    Este fue el precursor necesario para el iPhone (2007), un dispositivo que no inventó el smartphone, pero sí dictó las reglas de cómo “conversaríamos” con Internet a través de una pantalla multitáctil, incluso dos décadas después en la actualidad.

    Refinamiento y nuevos ecosistemas

    La búsqueda de la portabilidad extrema alcanzó su punto máximo con la MacBook Air. Cuando Jobs la extrajo de un sobre de oficina en 2008, redefinió las expectativas sobre el peso y el grosor de una herramienta de trabajo profesional.

    A esto le siguió el iPad en 2010, cerrando la brecha entre el teléfono y el computador, y creando una nueva categoría de consumo de contenido.

    El presente: MacBook Neo

    La MacBook Neo

    Llegados a este aniversario, el foco se ha desplazado hacia la MacBook Neo (en este link puedes leer nuestras reseña). Si la Macintosh nos enseñó a usar ventanas y el iPhone a usar los dedos, Neo busca bajar todavía más la barrera de entrada al ecosistema de Apple.

    Es la laptop más económica de la firma de Cupertino, incluso se vende por debajo del iPhone de entrada, ofreciendo un equipo sólido y perfectamente diseñado para la ofimática. ¿La novedad? Además de su precio, cuenta con el procesador de un iPhone.

    Apple y Chile

    Aunque hubo equipos a la venta en tiendas especializadas e importadoras, el primer iPhone de 2007 nunca llegó oficialmente a Chile. Así, el estreno del teléfono de Apple ocurrió en 2008, con el lanzamiento del iPhone 3G en ciudades como Santiago, Viña del Mar y Concepción.

    Pero la relación de Apple con Chile comenzó de forma informal en los años 80 con importaciones de computadores como Apple II y Macintosh.

    A la fecha, si bien no hay tiendas físicas Apple Store locales, las ventas se manejan por distribuidores autorizados y la Apple Store online que abrió en octubre de 2023 e impulsó ventas récord en Chile, con envíos nacionales y financiamiento local.

    El propio CEO Tim Cook la destacó como sorpresa en los resultados de 2023, 2024 y también el año pasado, lo que ha permitido tener lanzamientos locales a solo días e incluso horas de los anuncios globales.

    Hitos clave en medio siglo

    El medio siglo de Apple

    A 50 años de su fundación, Apple se enfrenta al desafío de mantener la relevancia en un mercado saturado de inteligencia artificial y hardware cada vez más diminuto.

    La historia sugiere que su fortaleza no reside necesariamente en ser los primeros, sino en refinar las tecnologías existentes hasta convertirlas en estándares culturales.

    Con motivo de los 50 años de Apple, lo siguiente es una selección de algunos hitos que han definido la trayectoria de la firma estadounidense, desde su origen en un garaje en California:

    HitoDescripción
    1976: fundación de Apple ComputerSteve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne firman el contrato que da inicio a la compañía el 1 de abril
    1976: Apple IEl primer producto de la empresa, una placa de circuito diseñada por Wozniak que sentó las bases de la computación personal
    1977: Apple IILa primera computadora personal producida a gran escala, con gráficos en color y una arquitectura que permitía la expansión
    1984: MacintoshIntroducción de la interfaz gráfica de usuario (iconos, ventanas) y el mouse para el mercado masivo
    1985: salida de Steve JobsTras conflictos internos con la junta directiva, Jobs abandona la empresa, iniciando un periodo de altibajos para Apple
    1991: PowerBook 100El diseño que estableció el estándar moderno de las computadoras portátiles, situando el teclado cerca de la pantalla
    1997: regreso de Steve JobsCon la compra de NeXT, Jobs vuelve a Apple y asume el liderazgo como CEO interino
    1998: iMac G3El computador “todo en uno” translúcido que salvó a la compañía y puso el diseño industrial en el centro de la estrategia
    2001: Apple StoreEl 19 de mayo abren las primeras tiendas físicas propias, revolucionando la experiencia de compra de tecnología
    2001: iPodEl dispositivo que cambió la industria musical al permitir llevar “1.000 canciones en tu bolsillo”
    2003: iTunes StoreLanzamiento de la tienda digital de música, legalizando y simplificando el consumo de contenido multimedia
    2007: iPhonePresentado como un iPod, un teléfono y una puerta para navegar en Internet, redefinió la telefonía móvil para siempre
    2008: MacBook AirLa laptop más delgada del mundo en su momento, que eliminó la unidad óptica y apostó por la portabilidad extrema
    2008: App StoreApertura del ecosistema de aplicaciones para terceros, creando una nueva economía digital global
    2010: iPadLa creación de una nueva categoría entre el smartphone y la laptop, centrada en el consumo de contenido y la productividad táctil
    2015: Apple WatchLa incursión definitiva en los wearables y la tecnología orientada a la salud y el fitness
    2020: Apple Silicon (M1)El inicio de la transición a procesadores propios, logrando una eficiencia energética y potencia sin precedentes en sus Macs
    2024: Apple Vision ProEl lanzamiento de la “computación espacial”, integrando contenido digital con el mundo físico a través de realidad mixta
    2026: MacBook NeoRediseño integral de la línea de entrada portátil que fusiona la potencia de los chips del iPhone con la integración de IA

    Lee también:

    Más sobre:AppleSteve JobsCupertinoTim CookiPhoneiPadiPodSteve WozniakApple IPowerBookiMac G3TecnologíaInternetComputaciónWearablesSmartphonesTeléfonosComputadoresLaptopsMacBook AirMacBooksMacBook NeoiPhone 3GMacintoshApple IIApple ComputerRonald WaynePowerBook 100Apple StoreApp StoreApple WatchApple SiliconM1Apple Vision Pro

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