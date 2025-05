Chile vuelve a brillar en los resultados de Apple. Así como a fines de 2024 el CEO de la firma, Tim Cook destacaba el aporte de las economías emergentes a las cuentas de la firma tecnológica, la semana pasada, durante la presentación de las cifras del último trimestre a los analistas, el ejecutivo relevó que este año Apple estableció “varios récords en países y regiones de todo el mundo” entre éstos, Chile.

“Seguimos más dedicados que nunca a la innovación y el ingenio que enriquecerán la vida de nuestros clientes y nos ayudarán a dejar un mundo mejor de como lo encontramos”, sostuvo Cook el viernes 2 de mayo al iniciar la habitual reunión de análisis de las cifras trimestrales de la compañía con los analistas del mercado accionario, quienes esta vez estuvieron especialmente interesados en conocer cómo la conocida firma de los Iphone planea enfrentar los nuevos aires económicos tras el inicio del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y su política arancelaria, que afecta a la compañía.

En medio del anuncio de ingresos por US$ 95.400 millones, un aumento del 5% interanual el CEO de la tecnológica estadounidense destacó el aporte a las ventas de la firma proveniente de mercados maduros como el Reino Unido, España y Finlandia y de las economías emergentes como “Brasil, Chile, Turquía, Polonia, India y Filipinas”, sostuvo.

Tim Cook, vuelve a destacar aporte de Chile a los resultados de Apple CFOTO

A principios del año pasado, el ejecutivo había destacado el impulso a las ventas generado en los países donde la firma abrió su venta directa en línea a través de las Apple Stores . En Chile, la firma abrió su Apple Store en octubre de 2023, con ofertas similares a las de sus otros mercados, como los pagos en cuotas, promociones y financiamiento de mediano plazo sin intereses a través de los bancos Santander, Itaú y Banco de Chile.

Acorde a cifras de la consultora Statcounter, en el mercado chilenos de los smartphones Apple ya representa el 24,5% del negocio a través de sus sistema iOS . A principios de 2023 llegaba el 20%. Solo por la venta de iPhones, que sigue siendo el producto más demandado de la firma, Apple facturó en el segundo trimestre fiscal estadounidense US$ 46.800 millones, un 2% más que el año anterior.

En su presentación, Cook destacó que además de las fuertes ventas en las economías emergentes, la firma se ha beneficiado de las decisiones de algunas compañías globales de apostar de manera exclusiva por sus productos, como KPMG que compró iPhones 16 para todos sus empleados en Estados Unidos, debido a sus características de seguridad y privacidad, mientras que en América Latina, el banco digital Nubank -el mayor de la región- también hizo una gran compra a Apple tras decidir operar solo con MacBook Air.

US$ 900 millones en aranceles

Consultado por el impacto que tendrán los aranceles a China, dado que Apple fabrica en ese país la mayor parte de sus productos de venta en Estados Unidos, Tim Cook sostuvo que el impacto estimado en los costos de la compañía podría ascender a US$ 900 millones. Allí explicó que, gracias a una adecuada gestión de las cadenas de suministros e inventarios el impacto podría ser limitado en los primeros meses de la aplicación de los aranceles, algo que de todas maneras cambiaría en los próximos meses, “siempre y cuando se mantengan” las tarifas de hasta 145% a los productos chinos. “Suponiendo que las tasas, políticas y aplicaciones arancelarias globales actuales no cambien durante el resto del trimestre y no se agreguen nuevos aranceles, estimamos que el impacto sumará US$ 900 millones a nuestros costos”, dijo en la conferencia telefónica sobre ganancias trimestrales.

Este viernes, un día antes del diálogo comercial previsto entre representantes de Estados Unidos y China en Suiza, el presidente Donald Trump anunció que le parecía “apropiado” rebajar al 80% el actual arancel del 145% que su Gobierno impone a las importaciones chinas y pidió a Beijing abrir su mercado.

En su conferencia, Cook afirmó que la mayoría de los productos de Apple para mercados fuera de Estados Unidos seguirán fabricándose en China.