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    Israel anuncia la destrucción de un lanzacohetes de Hezbolá en un ataque contra infraestructura civil en Líbano

    Según señalaron desde el Ejército de Israel, "Hezbolá continúa colocando infraestructuras terroristas dentro y cerca de propiedades civiles".

    Por 
    Europa Press
    Tropas israelíes en el sur de Líbano. Foto: Europa Press

    El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la destrucción de un sistema de lanzacohetes supuestamente perteneciente al partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque perpetrado contra infraestructura civil en el sur de Líbano, donde ha seguido llevando a cabo bombardeos a pesar de la tregua.

    Las tropas de la brigada Givati de las Fuerzas Armadas de Israel identificaron el lanzacohetes durante una serie de operaciones de reconocimiento en la zona, donde se encuentran desplegados los efectivos israelíes, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

    Así, el Ejército ha indicado que el grupo tenía previsto utilizar este sistema para lanzar ataques contra el territorio israelí, por lo que ha explicado que se ha conseguido “retirar una amenaza”.

    “En una operación rápida, las fuerzas de Israel atacaron y destruyeron el lanzacohetes. (...) Hezbolá continúa colocando infraestructuras terroristas dentro y cerca de propiedades civiles para avanzar en el marco de sus planes terroristas contra el Estado de Israel y las fuerzas israelíes”, recoge el texto.

    Más sobre:IsraelHezboláLíbanoLanzacohetes

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