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    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido

    El monarca abogó por "renovar una alianza indispensable", subrayando que "la búsqueda de la paz en el mundo es más crucial que nunca".

    Por 
    Europa Press
    El rey Carlos III en el Congreso de Estados Unidos.

    El rey Carlos III de Inglaterra ha ironizado con unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que dijo que los países europeos “hablarían alemán” si no fuera por el papel de Washington en la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial: “Si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés”.

    “Recientemente comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés”, ha bromeado el monarca británico durante una cena de Estado en la Casa Blanca, en referencia a las citadas palabras de Trump durante la Cumbre de Davos, celebrada en enero.

    Carlos III ha continuado en esta línea al hacer referencia a los “reajustes” en el Ala Este de la Casa Blanca, demolida en el marco de un plan de remodelación impulsado por Trump, al recalcar que los británicos “llevaron a cabo un intento de desarrollo inmobiliario en la Casa Blanca en 1814”, cuando soldados británicos incendiaron el edificio.

    El monarca ha mencionado además la reciente expedición espacial Artemis II y ha reseñado que, si bien “sabe” que Trump “tiene grandes planes para la Luna”, ha estado “comprobando papeles”. “Me temo que (la Luna) ya es parte de la Commonwealth, una mancomunidad integrada por más de 50 países, la mayoría de ellos antiguas colonias de Reino Unido”, ha dicho Carlos III.

    Asimismo, ha tenido palabras de alivio después de que Trump y otros altos cargos estadounidenses resultaran ilesos en el ataque perpetrado recientemente durante la Cena de Corresponsales y ha aplaudido su “valentía y perseverancia”, así como el papel de las fuerzas de seguridad por sus “rápidas acciones” para detener al sospechoso.

    “Como nos recuerda la letra de ese famoso himno, esta es la tierra de los libres y el hogar de los valientes, como demuestra su respuesta. Lo que en la última guerra en Reino Unido se conocía como ‘Mantén la calma y sigue adelante’”, ha manifestado, en referencia al lema impulsado por Londres durante la Segunda Guerra Mundial para concienciar a la población sobre el conflicto con la Alemania nazi.

    El monarca, que ha ensalzado que su primera visita a Estados Unidos tuvo lugar “hace más de 50 años”, ha reseñado además que “los lazos de historia y patrimonio” entre ambos países “también se reflejan en la historia” de la familia Trump, “cuyas raíces se remontan a los hermosos paisajes de las Hébridas Exteriores británicas -su madre nació en Escocia- y continúan en los magníficos campos de golf de las Tierras Altas”.

    De esta forma, se ha mostrado “contento” por “tener la importante oportunidad, en este momento crítico, de renovar los lazos de historia y amistad entre ambas naciones y pueblos”. “La historia de Reino Unido y Estados Unidos es una historia de reconciliación, de adversarios a aliados íntimos; no siempre, quizás, siguiendo el camino más recto”, ha reconocido.

    “Esta noche, estamos aquí para renovar una alianza indispensable que ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la prosperidad y la seguridad tanto para los ciudadanos británicos como para los estadounidenses”, ha dicho, al tiempo que ha apostado por “reafirmar la base en la que se construyó” esta relación frente a los “desafíos” existentes, incluidos “equilibrar los riesgos y oportunidades de las poderosas nuevas tecnologías” y “las amenazas a las normas internacionales que permitieron comercial y mantener un equilibrio de poder durante 80 años”.

    Por otra parte, ha tenido palabras para el papel de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y al “liderazgo estadounidense que ayudó a reconstruir un continente devastado, desempeñando un papel decisivo como defensor de la libertad en Europa”. “Nosotros, y yo, jamás lo olvidaremos, sobre todo ahora que la libertad vuelve a estar amenazada tras la invasión rusa de Ucrania”, ha añadido.

    “Hoy en día, nuestras alianzas en la OTAN y AUKUS profundizan nuestra cooperación tecnológica y militar y garantizan que, juntos, podamos afrontar los retos de un mundo cada vez más complejo y disputado”, ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que “la búsqueda de la paz en el mundo es más crucial que nunca”.

    Más sobre:EE.UU.Reino UnidoTrumpCarlos IIIfrancésSegunda Guerra MundialMundo

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