El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía RM, junto a Carabineros, indaga un homicidio frustrado ocurrido en la comuna de Lo Espejo, donde un hombre resultó herido por un disparo en el rostro.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal ECOH Nicolás Beyer, el hecho se registró en el sector de avenida Salvador Allende, en medio de una balacera ocurrida en la comuna.

Producto del ataque, la víctima, quien iba como ocupante de un vehículo de aplicación, recibió un impacto balístico en la mandíbula, lesión que además habría provocado el desprendimiento de una pieza dental. Según informó la Fiscalía, el afectado se encuentra fuera de riesgo vital.

“Se encuentra una víctima con una lesión grave en su rostro, un impacto balístico que habría ingresado en la mandíbula de la persona y que habría provocado también un desprendimiento de una de sus piezas dentales”, detalló Beyer.

Investigan homicidio frustrado en Lo Espejo: víctima recibió disparo en la mandíbula. Imagen referencial.

El persecutor explicó que, según la información preliminar, el conductor del vehículo se desplazaba por el sector para dejar a un pasajero cuando se encontró con la balacera.

En ese contexto, de acuerdo con los antecedentes que maneja la Fiscalía, personas habrían interceptado el automóvil, por lo que sus ocupantes debieron descender y huir a pie en distintas direcciones.

“Estas personas se iban desplazando, el conductor iba a ir a dejar a un pasajero, y en ese instante se encuentran con lo que estaba sucediendo en esta esquina. Se les interponen personas, tienen que bajarse del vehículo y es por ello que huyen, en definitiva, a pie en distintas direcciones”, señaló el fiscal.

Investigan homicidio frustrado en Lo Espejo: víctima recibió disparo en la mandíbula

Beyer precisó que aún es materia de investigación si las víctimas bajaron por cuenta propia o fueron amedrentadas por terceros. No obstante, indicó que, preliminarmente, se trataría de una amenaza con el objetivo de que abandonaran el vehículo.

Además del homicidio frustrado, la Fiscalía indaga eventuales delitos de daños, luego de que el automóvil fuera quemado posteriormente en el mismo sector.

Las diligencias quedaron a cargo de ECOH y Carabineros, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables de la balacera y de la quema del vehículo.