Ministro Poduje recalca que Minvu avanza según lo programado en reconstrucción de Penco

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que “hay muy buenas noticias” respecto al proceso de reconstrucción en la comuna de Penco, una de las más afectadas por los incendios forestales durante enero.

El secretario de Estado se desplazó hacia la llamada zona cero de las emergencias que golpearon a las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía. Allí, el titular del Ministerio de Vivienda (Minvu) señaló que más de la mitad de las familias afectadas ya cuentan con un subsidio .

“Estamos avanzando exactamente según lo programado, incluso un poquito más rápido. Y, además, ahora acabamos de cerrar con Bienes Nacionales, y quiero agradecerle públicamente a la ministra Catalina Parot, el traspaso de un terreno para construir 320 viviendas para las víctimas que eran allegadas, porque acá no solo fueron víctimas los propietarios, sino que familias allegadas”, destacó Poduje. Un 70% del sitio corresponderá a Tomé y un 30% a Penco.

Asimismo, el ministro anunció que construirán una cancha. “La reconstrucción no es solo reponer lo que se quemó, sino que dejar mejor Penco, Tomé, Lirquén, Concepción, también Bulnes, Quellón, de lo que estaba antes del incendio”, dijo.

Plan Sitio Eriazo Cero

Poduje, además, anunció en su recorrido por la octava región la recuperación de un terreno en Concepción, que se encontraba en desuso hace más de dos décadas. Esto, para edificar en él un polideportivo municipal para el Barrio Norte y un futuro proyecto habitacional, en el marco del plan “Sitio Eriazo Cero”.

Esta iniciativa considera la disposición de un terreno de 3.326 metros cuadrados donde se instalará infraestructura deportiva, con gimnasio techado, área de calistenia, baños y camarines, y sala multiuso y de musculación. De acuerdo con el Minvu, esto beneficiará directamente a 18.585 habitantes de las unidades vecinales 60 y 61 del sector Barrio Modelo.

Esta intervención, además habilitará el suelo para en un futuro conjunto habitacional, que contaría con una cabida preliminar de 140 viviendas.

“Este es el primer caso del plan Eriazo Cero, anunciado por el Presidente en la Cuenta Pública ”. Asimismo, el ministro Iván Poduje agregó que “en este terreno eriazo que es de Serviu que está abandonado, se va a construir un polideportivo para la comunidad. Este recinto no solo transforma este sitio abandonado en un edificio más seguro, sino que, además, le ofrece alternativas de deporte a los niños. Así que estamos muy contentos”.