Coeva del Biobío aprueba proyecto minero de tierras raras en Penco.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región del Biobío dio luz verde al proyecto minero de tierras raras impulsado por Aclara Resources y grupo CAP en Penco, que contempla una inversión del orden de los US$130 millones, pero que había sido rechazado por las comunidades vecinas.

El organismo regional, presidido por el intendente, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado en junio de 2024 por el proyecto Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras, que pretende explotar estos elementos minerales en medio de un bosque que se quemó en los gigantescos incendios del verano pasado en Penco.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había emitido un informe previamente donde recomendaba la aprobación.

Esto, luego de que las autoridades ambientales habían rechazado la iniciativa cuando era impulsada por la empresa REE Uno, que presentó tres declaraciones de impacto ambiental la década pasada, dos de las cuales fueron rechazadas y la última, no admitida a calificación. Luego Aclara ingresó nuevamente la iniciativa en 2018, pero la retiró, hasta abril de 2023, cuando ingresó nuevamente su estudio, pero el SEA lo finalizó anticipadamente por observaciones de la Conaf respecto a la presencia de naranjillos, una especie de árbol nativo bajo protección.

“La aprobación de la Coeva representa un paso muy significativo para nuestro proyecto y es el resultado de años de trabajo técnico riguroso, participación ciudadana y diálogo permanente con el territorio. Valoramos el proceso de tramitación ambiental, que ha permitido fortalecer el proyecto el proceso de tramitación y sus compromisos socioambientales”, comentó Enrique Donoso, gerente general de Aclara Resources.

Hace sólo un par de meses, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, había presentado observaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental con objeciones a la iniciativa minera. En 2022 se realizó una consulta local al respecto, donde la mayoría de los votantes rechazó la iniciativa. Incluso, este fin de semana se realizó una marcha en Penco y Lirquén para oponerse al proyecto.

Sin embargo, en su calidad de presidente electo, José Antonio Kast, en enero al visitar la zona afectada por el incendio, respaldó la iniciativa, cuando comentó: “las personas de esta zona tienen que viajar al norte en turnos de 14×14 a trabajar en la minería. Aquí se está desarrollando un proyecto que se detuvo por unos naranjillos. La invito a ver dónde están los naranjillos ahora”. Ese mismo mes, la empresa Aclara había manifestado su confianza en que bajo el gobierno de Kast su proyecto se aprobaría.

Características del proyecto

El proyecto aprobado pretende producir minerales críticos para la fabricación de magnetos permanentes utilizados en tecnologías limpias.

Considera una inversión aproximada de US$130 millones y estima generar alrededor de 2.200 empleos directos e indirectos. Asimismo, incorpora un compromiso de contratar al menos un 40% de mano de obra local, además de medidas de monitoreo participativo, protección de la biodiversidad, restauración con especies nativas y programas orientados al desarrollo comunitario.

Según la empresa, su iniciativa para recuperar tierras raras a partir de arcillas es mediante un proceso que no utiliza explosivos, chancado ni molienda, ni genera relaves y opera con agua reciclada.

Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos metálicos esenciales para el desarrollo de nuevas tecnologías, electromovilidad y energías renovables.

Estados Unidos suscribió en marzo con Chile un memorando de entendimiento para cooperar en el suministro, exploración y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, con el fin de asegurar su cadena de suministro.