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    Incendio en residencia de menores en Hualpén: una vivienda quedó destruida

    La emergencia se registró durante la madrugada en dependencias de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, ubicadas en avenida Arteaga Alemparte. Carabineros informó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.

    Por 
    Felipe Rivera
    Incendio en residencia de menores en Hualpén: una vivienda quedó destruida

    Un incendio destruyó durante la madrugada de este sábado una de las viviendas de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, ubicada en avenida Arteaga Alemparte, en la comuna de Hualpén, Región del Biobío.

    El capitán Víctor Hugo Cerda González, subcomisario de los Servicios de la Cuarta Comisaría de Hualpén, informó que personal policial llegó hasta el recinto tras recibir una alerta por la emergencia.

    Una vez en el lugar, los funcionarios constataron que voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Hualpén trabajaban en la extinción de las llamas. “No resultaron personas lesionadas ni heridas a raíz de este incendio”, señaló el capitán Cerda.

    Según los primeros antecedentes, el recinto cuenta con seis viviendas y una de ellas resultó completamente destruida. En las dependencias residirían cerca de 24 jóvenes y adolescentes.

    Carabineros acogió la denuncia y puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las diligencias para esclarecer cómo comenzó el incendio. El origen y la causa del siniestro no han sido informados. Bomberos y Carabineros remitieron los antecedentes a la Fiscalía para avanzar en su esclarecimiento.

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