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    Minsal refuerza vacunación contra el sarampión ante aumento de casos en América y récord en Estados Unidos

    La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, aseguró que Chile no registra transmisión autóctona de la enfermedad, aunque sí ha detectado casos importados. La autoridad llamó a completar los esquemas de vacunación y recomendó a algunos viajeros verificar su estado inmunitario antes de salir del país.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Imagen referencial. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, informó que el Ministerio de Salud ha reforzado las medidas de prevención, vacunación y vigilancia epidemiológica frente al aumento de casos de sarampión en América y al récord registrado en Estados Unidos.

    La autoridad explicó que Chile no presenta transmisión autóctona de la enfermedad, es decir, no existe circulación sostenida del virus entre personas dentro del país. Sin embargo, señaló que sí se han detectado casos importados, ante los cuales los equipos sanitarios han realizado bloqueos de contactos, investigaciones epidemiológicas y seguimiento para evitar nuevos contagios.

    “El sarampión es una enfermedad viral que es inmunoprevenible. Tenemos vacuna disponible en nuestro país hace muchos años”, sostuvo Pizarro.

    En Chile, la vacuna contra el sarampión forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y se administra a los niños a los 12 meses y a los tres años. En ese contexto, la subsecretaria llamó a padres, madres y tutores a revisar que los menores mantengan su esquema al día y acudir a vacunatorios públicos o privados en convenio.

    Minsal refuerza vacunación contra el sarampión ante aumento de casos en América y récord en Estados Unidos. En la imagen, Alejandra Pizarro.

    Pizarro indicó que el aumento regional de casos es observado por el Ministerio de Salud desde hace varios meses y que, debido a ello, se han intensificado las acciones de prevención, investigación epidemiológica y seguimiento de viajeros y contactos.

    Además, detalló que desde hace aproximadamente un mes se desarrolla una campaña de reforzamiento mediante mensajes de texto dirigidos a padres y tutores de niños que aún no completan su esquema de vacunación.

    Recomendaciones para viajeros

    Respecto de las personas que viajarán al extranjero, especialmente a países con mayor circulación del virus, Pizarro recomendó verificar su estado inmunitario.

    La autoridad precisó que quienes no tengan claridad sobre su vacunación y hayan nacido entre 1971 y 1981 deben acudir a un centro asistencial o vacunatorio para revisar sus antecedentes en el Registro Nacional de Inmunizaciones y recibir una dosis en caso de que corresponda.

    Finalmente, insistió en que las medidas ya se encuentran en aplicación, aunque recalcó que el llamado principal sigue siendo completar oportunamente los esquemas de vacunación.

    Minsal refuerza vacunación contra el sarampión ante aumento de casos en América y récord en Estados Unidos
    Más sobre:Alejandra PizarroSarampiónVacunasEstados UnidosSalud PúblicaMinisterio de SaludMinsal

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