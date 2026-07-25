El remo vikingo llegó para quedarse: Haaland se luce con la celebración noruega en el matrimonio del italiano Donnarumma

La celebración noruega trascendió las fronteras. El remo vikingo que causó furor en el Mundial 2026 ya no sólo se usa en los estadios o en los duelos de la selección europea, también puede ser coreografiado en un matrimonio.

O al menos eso fue lo que demostró Erling Haaland, quien lideró la “danza” en la boda de su compañero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Según diversas imágenes que se publicaron en las redes sociales, el “Androide” tomó uno de los tambores de la orquesta y lo golpeó al ritmo escandinavo, para que los invitados presentes hicieran el remo.

Acto que volvió más inolvidable la unión del portero italiano con su novia Alessia Elefante, la cual revolucionó la parte sur de su país y se desarrolló en un evento que -según la prensa internacional- "fusionó el lujo, la presencia de figuras del deporte y el espectáculo y fuertes medidas de seguridad".

La ceremonia religiosa se efectuó en la Iglesia de San Giorgio Martire, ubicada en el centro histórico de Locorotondo (Italia) y ambos contrayentes lucieron trajes blancos, donde destacó el largo velo que lució la novia. Tras dar el “sí”, la pareja y sus invitados se dirigieron al exclusivo centro de eventos Pettolecchia La Residenza, donde pudieron disfrutar de un banquete nupcial. Los datos recopilados por los diarios europeos hablan de que el costo total de la fiesta superó los 200 mil euros (215 millones de pesos).

La fiesta fue animada por actuaciones en vivo de los cantantes Sfera Ebbasta y Ozuna y aparte del remo de Haaland, Donnarumma, junto a los humoristas Pio y Amedeo, también hicieron su propio show para animar a los presentes. Lista que incluía a Paolo Maldini, Sandro Tonali, Giovanni Malagò, Nicolò Barella y Roberto Mancini, entre otros.

Finalmente, la organización incluyó guiños a las tradiciones locales y al mundo del fútbol. Las mujeres recibieron prendas tejidas a crochet y los hombres se fueron a sus casas con camisetas y balones conmemorativos firmados por los contrayentes.

Mira el “regalo” de Haaland:

Erling Haaland brought the 'viking row' to Gianluigi Donnarumma's wedding 🤩 pic.twitter.com/HP6MLIDybX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2026