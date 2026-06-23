Noruega vence a Senegal y asegura su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo. Nuevamente, Erling Haaland es la figura del equipo nórdico. El astro del Manchester City vuelve a marcar un doblete, que se suma al que le anotó a Irak. No es el único registro. Suma 59 goles en 52 partidos y hace 12 que viene anotando en todos.

El Androide es, con claridad, la figura de la escuadra europea y, sin dudas, una de las figuras del Mundial. De hecho, responde a las exigencias y pelea con Lionel Messi y Kylian Mbappé por el título de goleador del certamen norteamericano.

Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

Haaland es el líder futbolístico y, también, el referente anímico de su escuadra. La muestra está dada por el rol que cumple en las celebraciones de las victorias del conjunto noruego, que ya tiene una denominación: el Remo Vikingo.

En la coreografía, además, se involucran los hinchas, en otra señal de la cohesión grupal que el cuadro pretende representar.

LA LOCURA DE NORUEGA



Los jugadores y los hinchas celebraron juntos la clasificación a la siguiente ronda del #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1viADEbqtK — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

El Viking Row se originó en los partidos preparatorios del combinado y tuvo su estreno en la victoria ante Irak. El plantel completo simula navegar en un drakkar, la embarcación histórica de los vikingos. Naturalmente, se transformó en un fenómeno en las redes sociales.

Después de la victoria sobre los africanos, en Nueva Jersey, el capitán Martin Odegaard tomó el protagonismo: les pidió un bombo a los hinchas ubicados en una cabecera del estadio y marcó el ritmo para que sus compañeros, técnicos y seguidores se sentaran en el pasto. Una vez sentados, todos remaron sincronizadamente.

Hasta en el Parlamento

El panorama se extendió a las tribunas, donde los hinchas también remaron, generando un mosaico móvil que fue registrado por cámaras y compartido por usuarios en todo el mundo.

La prensa local asegura que la celebración es un homenaje a los guerreros vikingos, que navegaban en busca de nuevas tierras, y a la identidad marítima del país. El ritual busca transmitir dos conceptos: unidad y trabajo en equipo.

El festejo se ha expandido a otros ámbitos de la sociedad. El parlamento noruego interrumpió una de sus sesiones para sumarse al Viking Row, después de la victoria sobre Irak. El gesto es una extrañeza en la historia institucional del país, pero refleja el ambiente que ha generado la escuadra en la competencia global que se disputa en Norteamérica.