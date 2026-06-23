SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    El astro del Manchester City, máxima figura del equipo nórdico, asume el rol de líder no solo dentro del campo. Con un bombo, alentó a sus compañeros y a los fanáticos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El plantel noruego celebra después de vencer a Senegal y conseguir la clasificación. Cao Can

    Noruega vence a Senegal y asegura su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo. Nuevamente, Erling Haaland es la figura del equipo nórdico. El astro del Manchester City vuelve a marcar un doblete, que se suma al que le anotó a Irak. No es el único registro. Suma 59 goles en 52 partidos y hace 12 que viene anotando en todos.

    El Androide es, con claridad, la figura de la escuadra europea y, sin dudas, una de las figuras del Mundial. De hecho, responde a las exigencias y pelea con Lionel Messi y Kylian Mbappé por el título de goleador del certamen norteamericano.

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    Haaland es el líder futbolístico y, también, el referente anímico de su escuadra. La muestra está dada por el rol que cumple en las celebraciones de las victorias del conjunto noruego, que ya tiene una denominación: el Remo Vikingo.

    En la coreografía, además, se involucran los hinchas, en otra señal de la cohesión grupal que el cuadro pretende representar.

    El Viking Row se originó en los partidos preparatorios del combinado y tuvo su estreno en la victoria ante Irak. El plantel completo simula navegar en un drakkar, la embarcación histórica de los vikingos. Naturalmente, se transformó en un fenómeno en las redes sociales.

    Después de la victoria sobre los africanos, en Nueva Jersey, el capitán Martin Odegaard tomó el protagonismo: les pidió un bombo a los hinchas ubicados en una cabecera del estadio y marcó el ritmo para que sus compañeros, técnicos y seguidores se sentaran en el pasto. Una vez sentados, todos remaron sincronizadamente.

    Hasta en el Parlamento

    El panorama se extendió a las tribunas, donde los hinchas también remaron, generando un mosaico móvil que fue registrado por cámaras y compartido por usuarios en todo el mundo.

    La prensa local asegura que la celebración es un homenaje a los guerreros vikingos, que navegaban en busca de nuevas tierras, y a la identidad marítima del país. El ritual busca transmitir dos conceptos: unidad y trabajo en equipo.

    El festejo se ha expandido a otros ámbitos de la sociedad. El parlamento noruego interrumpió una de sus sesiones para sumarse al Viking Row, después de la victoria sobre Irak. El gesto es una extrañeza en la historia institucional del país, pero refleja el ambiente que ha generado la escuadra en la competencia global que se disputa en Norteamérica.

    Más sobre:HaalandMundial 2026Erling HaalandNoruegaFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La posición del gobierno sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que definirá la Superintendencia tras la reforma previsional

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo

    CCS: precios de fletes marítimos podrían empezar a caer gradualmente tras acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

    El próximo mes vence el mandato del presidente del Banco Central de Perú y el mercado se mantiene atento

    Tribunal ambiental reduce sanción de la SMA a terminal marítimo de Copec en Quintero

    Experto Humberto Verdejo y propuesta eléctrica del gobierno: “Por primera vez se está haciendo un proyecto que resuelve todos los problemas estructurales”

    Lo más leído

    1.
    Dardos de Georgina y camarín dividido: la crisis de Cristiano Ronaldo que golpea a Portugal en pleno Mundial 2026

    Dardos de Georgina y camarín dividido: la crisis de Cristiano Ronaldo que golpea a Portugal en pleno Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: hay ocho estaciones cerradas en Línea 5

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: hay ocho estaciones cerradas en Línea 5

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: hay ocho estaciones cerradas en Línea 5
    Chile

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: hay ocho estaciones cerradas en Línea 5

    Interrupción en el servicio: Metro cierra ocho estaciones de Línea 5

    RN enfrenta a republicanos y acusa trato “hostil y agresivo” en contra de sus parlamentarios por postura ante AC a Grau

    Directorios e IA: un desafío urgente de abordar
    Negocios

    Directorios e IA: un desafío urgente de abordar

    La posición del gobierno sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que definirá la Superintendencia tras la reforma previsional

    CCS: precios de fletes marítimos podrían empezar a caer gradualmente tras acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas
    El Deportivo

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    La hilarante interpretación de Carlos Caszely al penal perdido por Messi

    Los Cóndores presentan la nueva camiseta que lucirán en la Nations Cup

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops
    Cultura y entretención

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    “El hallazgo de Mozart más importante en décadas”: un cuaderno inédito revela sus clases y siete obras desconocidas

    Placebo se abre a venir a Chile con el tour que celebra sus primeros dos discos

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático
    Mundo

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Netanyahu afirma que Israel debe ser “libre” de la dependencia militar de Estados Unidos y producir sus propias armas

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago