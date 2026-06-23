Erling Haaland lidera la victoria de Noruega sobre Senegal y los Vikingos clasifican a la próxima fase del Mundial

Noruega avanzó con tranco firme a la segunda ronda del Mundial 2026. La escuadra del norte venció 3-2 a Senegal en Nueva Jersey, con dos goles de su artillero Erling Haaland, para sumar 6 puntos en el Grupo I y meterse en la siguiente fase. El Androide suma 4 en su primera Copa del Mundo para amenazar los cinco de Lionel Messi. Francia y los nórdicos juegan el viernes para definir al primero del grupo.

Partido que enfrentaba a dos fuerzas parejas, al menos en el papel, que bien podía marcar el futuro del grupo frente al poderío de Francia. Así lo intentaron los nórdicos, quienes se apuraron en intentar de dar el primer golpe.

Principalmente, con la clara intención de aprovechar la estatura de sus futbolistas para sorprender a los Leones de Teranga. A los 3 minutos, un tiro de esquina desde la izquierda encontró bien ubicado al defensor Kristoffer Aje, cuyo cabezazo encontró dirección al arco donde el portero Edouard Mendy salvó desde la línea misma.

Porque el libreto de los europeos estaba claro, cortar la salida de los africanos y poner a correr a Erling Haaland, autor de dos goles en su estreno mundialista, con centros largos y cruzados para que la estrella del City lograra esa diferencia en el marcador.

Tras un cuarto de hora de relativo agobio, Senegal se puso en partido. Encontró la manera de cortar los circuitos nórdicos en la mitad de la cancha y apostaba a la habilidad de sus hombres en punta, entre ellos Sadio Mané para intentar abrir la cuenta.

Pero los europeos eran más directos en su andar. A los 36’, un nuevo centro cruzado permitió que Erling Haaland bajara la pelota para Martin Odegaard quien perdió la batalla ante el gran achique del meta Mendy.

A dos minutos del descanso, el equilibrio reventó. Un deficiente despeje del zaguero senegalés Kalidou Koulibaly dejó la pelota en posesión de los Vikingos, oportunidad que el recién ingresado Marcus Pedersen no desperdició para poner el 1-0.

En el tiempo agregado de la primera parte, un nuevo error de la última línea de los africanos dejó a Haaland con la portería abierta para aumentar las cifras, pero su remate dio de lleno en el palo cuando los nórdicos ya celebraban el segundo.

El show de Haaland

En la segunda parte, la selección del norte comenzó a cerrar temprano la faena. Una rápida transición dejó al equipo del técnico Stale Solbakken en ventaja numérica y, tras una serie de toque, Haaland encontró el 2-0 y el tercero en su cuenta mundialista.

Los africanos intentaron una tímida reacción. Tras una seguidilla de pases, la posesión quedó en los pies de Ismaïla Sarr, quien ganó ante la salida del golero Orjan Nyland y descontó las cifras a los 53’, todo para poner cierta dosis de incertidumbre.

Sin embargo, la jornada estaba otra vez para el Androide quien juega en el Manchester City. Poco antes de la hora de partido, el potente delantero recibió el pase preciso de Sander Berge para definir fuerte arriba y colocar el 3-1, al margen de sumar 4 en sus dos primeros partidos mundialistas.

En los minutos finales, un posible penal para los Leones de Teranga pudo cambiar el marcador. Pero ese segundo descuento no llegó hasta el tercer minuto de tiempo agregado, cuando Sarr superó a la zaga nórdica y a su portero para poner el 3-2 con el que acabó el partido.