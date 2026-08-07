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    El dólar borra parte de todo lo que avanzó en dos días y se alista a volver a bajar en la semana

    La moneda de Estados Unidos en Chile busca caer luego de anotar dos jornadas consecutivas a la baja. Además, se alista a caer en el balance de la semana por segunda vez consecutiva.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 7 de agosto de 2026. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar cae en la última jornada de la semana luego de un inicio con una abrupta baja. Además, la divisa se alista a volver a cerrar con retrocesos en el balance de la semana.

    De cara a la última mitad del día, el dólar caía $3,10 respecto al cierre de este jueves y llega a un valor de $913,25 la unidad en la Bolsa Electrónica de Chile. De seguir así, la divisa terminaría con su racha de dos jornadas consecutivas al alza, donde ganó $5,05.

    Sin embargo, en las primeras operaciones del día, el dólar alcanzó a marcar un mínimo de $906,25, con lo que caía $10,1 entre este jueves y viernes, pero luego moderó su baja.

    En tanto, en el balance de la semana, el dólar cae $19 y se alista a anotar su segunda semana consecutiva con retroceso. En la semana anterior el tipo de cambio bajó $17,15.

    Durante este viernes pesaba el sorpresivo dato de la destrucción de empleo en Estados Unidos. La eliminación de puestos de trabajo, cuando se esperaba que se crearan en julio, moderó las expectativas de una subida de alza de la tasa de interés en Estados Unidos para septiembre u octubre de este año.

    “Un mercado laboral menos dinámico podría disminuir las presiones inflacionarias en los próximos meses, llevando a los inversionistas a reconsiderar la probabilidad de un alza de tasas en septiembre”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

    Ante este contexto, el dólar en el mundo perdía fuerza. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a un grupo de monedas, entre ellas el euro, caía 0,36% a 99,57 puntos.

    “La debilidad del dólar refleja el ajuste de las expectativas de política monetaria, con inversionistas que vuelven a considerar un escenario de una Fed más cauta e incluso la posibilidad de recortes de tasas si la desaceleración económica continúa profundizándose”, dijo Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

    El cobre cae

    El peso chileno caía pese al ajuste del cobre tras marcar este jueves un máximo histórico. El valor al contado del metal bajó 1,49% a US$6,45 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    En tanto, el valor a tres meses del metal en Comex caía 1,71% a US$6,59 la libra.

    Sin embargo, el gerente de estudios en Renta 4, Guillermo Araya, destacó que “el precio del cobre se mantiene alto, en un contexto de alta incertidumbre, donde el principal catalizador ha sido el desarrollo de la IA, ya que esta industria requiere una mayor inversión en centros de datos y redes eléctricas, lo que ha fortalecido la demanda presente y esperada del metal rojo”.

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