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    Ticketplus se desploma en su debut en la Bolsa de Nueva York

    La empresa señaló que el precio por acción se situó en US$ 8, pero tras el toque de campana en el mayor cetro bursátil del mundo el papel se transa en apenas US$ 6,51.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La bienvenida del NYSE a Ticketplus

    “La NYSE felicita a Ticketplus, una plataforma tecnológica de Chile que impulsa el entretenimiento en vivo en toda América Latina, por su OPI (Salida a bolsa) el día de hoy. ¡Felicitaciones!”.

    Con esas palabras, la Bolsa de Nueva York saludó el debut bursátil de la empresa ligada a capitales chilenos.

    Pese al afectuoso mensaje, el rendimiento de Ticketplus es hasta el momento muy negativo.

    La empresa señaló que el precio por acción se situó en US$ 8, pero tras el toque de campana en el mayor cetro bursátil del mundo el papel se transa en apenas US$ 6,51, lo que implica un caída de 18,6%.

    El precio final quedó bien por debajo de las condiciones que la firma controlada por Yethro Dinamarca había planteado al inicio del proceso.

    Ticketplus en la Bolsa de Nueva York (Nyse).

    Ticketplus finalmente anunció este viernes la fijación del precio de su oferta pública inicial de 1.875.000 acciones ordinarias a US$ 8 por papel, por un total de US$ 15 millones de recursos brutos para la compañía, antes de deducir descuentos y comisiones de colocación y otros gastos de la oferta.

    Una de las novedades es que finalmente debutó en el NYSE y no el Nasdaq como se había previsto inicialmente.

    En junio, la empresa comunicó que ofrecería 1.786.000 acciones en un rango de entre US$13 y US$15 por título, lo que implicaba una recaudación de entre US$ 23,2 millones y US$ 26,8 millones y una valorización de la compañía de entre US$155,7 millones y US$ 179,6 millones.

    El 21 de julio la compañía actualizó su prospecto ante la SEC y recortó las condiciones: subió el número de acciones a 1.875.000 y bajó el rango de precios a entre US$8 y US$10, con una recaudación esperada de US$15 millones y una valorización de entre US$ 95,8 millones y US$ 119,8 millones.

    Con la fijación en US$8,00, el precio de colocación quedó 38,5% por debajo del piso del rango original (US$13) y 46,7% bajo el techo (US$15).

    Con el anuncio de hoy, la empresa se valorizó en US$ 99,8 millones, pero con su desempeño hasta ahora, el market cap se redujo en US$ 18,5 millones.

    Ticketplus fue fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen -quien posee el 22% de las acciones- junto a Joaquín Jadue, y en su propiedad participa el empresario chileno-uruguayo Yethro Dinamarca, con un 76,1% de los títulos con derecho a voto.

    En 2025, la compañía operó 39.800 eventos, vendió 10,2 millones de tickets emitidos y participó en transacciones por US$ 268,9 millones, según su prospecto. Cuenta, además, con 2.800 clientes activos en 11 países de Latinoamérica.

    Para el primer trimestre de este 2026, los ingresos netos sumaron US$9,5 millones, mientras que el Ebitda llegó a U$4,2 millones. Para todo el ejercicio 2025 totalizó ventas por U$29.462.572, un alza de 64% respecto del ejercicio previo, mientras que el beneficio neto alcanzó los US$2.234.909.

    Más sobre:Ticketplus

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