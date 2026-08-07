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    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    El economista y director de estrategia de AAISA aseguró la crisis a finales de 2019 "tuvo mucho que ver con no sólo un crecimiento escaso respecto a unas expectativas muy altas", también con "el déficit en reformas sobre todo del funcionamiento del Estado”.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega

    Este viernes, el Instituto de Economía de la Universidad Católica conmemoró los 50 años de su magíster en Economía, motivo por el que reunió a algunos de sus egresados más destacados para abordar los desafíos a nivel regional.

    A esta instancia acudió como panelista Aldo Lema, ex integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y actual economista y director de estrategia de Administradora Americana de Inversiones S.A. (AAISA).

    Entre las modificaciones que requiere la región para impulsar el crecimiento económico, Lema mencionó la creación de políticas públicas, agregando que en Chile “tenemos un déficit evidente en reformas de segunda o tercera generación”. Sobre esto, el economista declaró que, a su juicio, esta falencia tuvo “una importancia relevante a que la crisis de Chile a finales de la década pasada en el 2019″.

    “Tuvo mucho que ver con no sólo un crecimiento escaso respecto a unas expectativas muy altas (...) Ese es un primer factor, pero había otro que fue el déficit en reformas sobre todo del funcionamiento del Estado, previsional, educacional, seguridad, salud y transporte”.

    Sobre el mismo tema, agregó que sobre “ese déficit de reformas que mejoraran la calidad, la eficiencia, la eficacia de esas políticas” él no percibe un “cambio significativo” a día de hoy.

    “No se percibe un cambio tan significativo, a pesar de que en los titulares de prensa en general hay un poco de mucho destaque de eso. En capital físico, en inversión, tenemos los tres pilares obviamente para subir este crecimiento potencial de 2%, uno es la inversión en capital físico, no lo voy a repetir, ustedes lo saben, otro es la inversión en capital humano y otro es la productividad”, agregó.

    Más sobre:EconomíacrecimientoAldo LemaEstallido Social

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