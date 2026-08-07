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    Política

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    La controversia entre Arturo Squella y el gobierno por la salida de Juan Pablo Rodríguez de la subsecretaría de Hacienda, obligaron al Presidente José Antonio Kast a hablar directamente con el senador republicano y llamarlo a reforzar las coordinaciones en el sector. En los partidos esperan que la nueva agenda de seguridad permita terminar con las disputas.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Paula Catena
    Santiago 3 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa junto los presidentes de partidos oficialistas Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante este semana el Presidente José Antonio Kast conversó con el senador Arturo Squella en varias oportunidades.

    Para el Mandatario, según afirman en el oficialismo, no pasó inadvertida la polémica del timonel del Partido Republicano con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI). Por lo mismo, en esos intercambios fue claro: que había que mantener la calma en el sector y evitar ese tipo de enfrentamientos públicos.

    Y es que la arremetida de Squella removió rápidamente a Palacio y generó molestia entre algunos personeros. En las últimas semanas el senador se ha caracterizado por mantener un tono más duro y hacer propuestas como la privatización de Codelco, que están fuera de la agenda de gobierno y que poco a poco han tensionado al oficialismo.

    El episodio con Pavez, solo intesificó la crujidera entre los partidos. Si primero fue un chat privado en el que el senador responsabilizó al subsecretario por el manejo de la salida de Juan Pablo Rodríguez de la subsecretaría de Hacienda, luego de conocerse un test de drogas positivo, más tarde el tema lo llevó a enfrentarse públicamente con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI).

    El cruce fue la gota que rebasó el vaso en los partidos, generó incomodidad en Palacio y abrió un nuevo foco de tensión con la principal colectividad del oficialismo. Por lo mismo, no sorprendió que el propio Presidente haya tomado cartas en el asunto y hablara directamente con Squella.

    Lo mismo hizo el Mandatario cuando el senador arremetió, hace unas semanas, contra el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

    Valparaiso, 4 de agosto 2026 El diputado Benjamin Moreno, el minstro del Interior Claudio Alvarado, el senador Arturo Squella, el ministro Segpres Jose Garcia y la senadora Andrea Balladares en la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Durante la semana el senador republicano también habló del tema con Alvarado en el Congreso. Este jueves, en tanto, hizo lo propio con Pavez en una reunión en La Moneda. “Hay una amistad de muchos años trabajando juntos y vamos a seguir haciendo mucho”, aseguró tras el encuentro.

    En los partidos tampoco ocultaron su incomodidad con el episodio. Mientras que en la UDI no dudaron en salir en defensa de Pavez, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, sugirió: “¿Y si retomamos mejor por el chat?, apuntando al grupo de WhatsApp que comparten los timoneles oficialistas, en el cual tambié se instó a dejar la polémica atrás.

    En ese chat algunos timoneles plantearon la necesidad de reforzar las coordinaciones para evitar ese tipo de polémicas. Respecto al episodio, en Chile Vamos afirman que el propio Squella les reconoció que su ofensiva se debió a la presión interna en el partido tras la salida de Rodríguez y la molestia por la falta de respaldo del gobierno.

    En la UDI, eso sí, tienen otra lectura: advierten que las críticas del senador se dieron por su molestia con la decisión de La Moneda de salir a descartar su propuesta para privatizar Codelco.

    Los contactos, en todo caso, no se mantuvieron solo entre los presidentes de partido. En paralelo, el martes en la mañana los jefes de bancada Diego Schalper (RN), Flor Weisse (UDI) y Benjamín Moreno (republicanos) se reunieron brevemente para abordar la polémica con Pavez y coordinar un relato que permitiera bajar la tensión. Tras ello, realizaron una vocería junto al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).

    De igual forma, en La Moneda no esconden que el tema volvió a dejar en evidencia la difícil convivencia con las colectividades, sobre todo en un contexto en el que ha subido la presión por impulsar agendas lejos de las prioridades de gobierno. A la propuesta de Coldelco, también se han sumado algunos como el indultos a los uniformados condenados durante el estallido social, el proyecto “Escucha su corazón” y la eliminación del INDH.

    Esto ha levantado la idea en la derecha de que al gobierno le ha faltado un vocero que pueda ordenar el relato en el sector o una mayor coordinación política. Y, por esa controversia, en la UDI comenzaron a fraguar una soterrada ofensiva contra el rol que ha cumplido el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

    En el gremialismo algunos buscan instalar que Alvarado está actuando como un “triministro” (Interior, Segegob y Segpres) y que, en ese contexto, se debería buscar una figura que se pueda enfocar en lo comunicacional y pueda ordenar la agenda de los partidos.

    Con esa discusión en pausa, en los últimos días ha sido Kast quien tanto públicamente como en privado, ha llamado a los partidos a que se enfoquen en las prioridades del gobierno. Esto, sobre todo tras el anuncio de la agenda de seguridad.

    En el sector, de hecho, la apuesta es que sea justamente la ofensiva legislativa que se viene en materia de seguridad la que permita alinear y contener las diferencias, al menos mientras esté la discusión en el Congreso.

    En ese contexto, Alvarado aprovechó de hablar en el Congreso con todos los presidentes de las colectividades para disminuir el ruido en el sector y empezar a coordinar la nueva agenda legislativa.

    La próxima semana, de hecho, ya está contempladas algunas reuniones por el tema. Mientras que se espera que el lunes los jefes de bancada sostengan un encuentro con la Segpres, en Chile Vamos adelantan que también debería realizarse la cita de los timoneles de partido con el Presidente. La última se hizo el 23 de julio. Esa cita, eso sí, aún no la convocan.

    Más sobre:OficialismoLa Tercera PMJosé Antonio KastLa MonedaChile VamosPartido Republicano

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