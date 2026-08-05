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    Política

    El cara a cara entre Squella y Alvarado que hizo retroceder al senador en su idea de reincorporar a Rodríguez

    El presidente del Partido Republicano ha sido de los mayores defensores de la posibilidad de que el exsubsecretario desvinculado por dar positivo a un test de drogas regrese al gobierno. Tras conversar con el ministro del Interior, concluyó que se pondrá detrás de la decisión de Kast.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La euforia que causó en la derecha la aprobación de la megarreforma hizo que, por unos minutos, Arturo Squella y Claudio Alvarado esbozaran una sonrisa. Ayer, sentados lado a lado en el salón del Senado al momento de la votación, buscaron dar una señal: intentar dar por superado el inédito cruce que ambos protagonizaron.

    Este martes, Squella embistió contra el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, luego de que él dijera, en Radio ADN, que el senador “tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones”. Lo dijo a raíz de las críticas del presidente del Partido Republicano hacia el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a quien instó a pedir disculpas por el manejo que ha tenido del caso de Juan Pablo Rodríguez, el subsecretario de Hacienda que dio positivo a un test de droga y que fue removido de ese cargo sin esperar una contramuestra.

    En el marco de la última votación de la megarreforma, Squella y Alvarado tuvieron la oportunidad de hablar. La mañana de este miércoles, el senador se refirió a ese diálogo. “(El ministro) me explicó cuál es el procedimiento (relativo al test de drogas). Yo doy por cerrado el tema, nos ponemos detrás de la decisión del Presidente y del gobierno (de remover a Rodríguez)”, dijo.

    “Una cosa es la opinión que uno pudo haber dado, pero a la hora que se toma una decisión, nos ponemos atrás”, agregó. Con esas palabras, Squella da un giro en su postura. Él había sido de los mayores defensores de que Rodríguez no es un consumidor de drogas. E incluso fue uno de los dirigentes del oficialismo que apostó por reincorporar al exsubsecretario una vez aclarada la controversia.

    “Tuve la oportunidad de hablar con Juan Pablo. Le creo totalmente (…). Esperaría que, cuando todo se aclare, contemos con Juan Pablo de vuelta. Me da la impresión que es lo que quieren todos”, sostuvo hace unos días.

    “En algún minuto pensé que podía ser (que se reincorporara al subsecretario), después me quedó claro que las reglas son las reglas. No lo van a decir, porque acá hay una institución. Creo que todos creen en su inocencia, pero si es que se empieza a hacer excepciones en el procedimiento, eso no correspondería. Me da la impresión de que el exsubsecretario sí tiene que seguir en el servicio público”, profundizó Squella este miércoles.

    “La decisión (de remover a Rodríguez) está sujeta a un contrato. Eso es lo que me explicaba el ministro. Más allá de las opiniones, aquí hay un contrato. No puede el gobierno salirse de lo que firmó con un laboratorio”, añadió Squella.

    En todo caso, el senador no fue el único en hacer una solicitud de ese tipo. Esta semana, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, también lo hizo. ”Cambiados los antecedentes sobre los cuales se tomó una decisión, hay que revisar esa decisión. Y nosotros somos de la idea de que Juan Pablo Rodríguez debería reincorporarse al gobierno” , dijo a Radio Duna.

    “Yo creo que hay que reponer a Rodríguez en el cargo“, dijo esta mañana, en T13 Radio, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

    De acuerdo a quienes conocieron detalles de la conversación, entre Squella y Alvarado, el senador quedó con la idea de que el ministro entendía que su publicación en X, en respuesta a un post del titular de Interior, no era una respuesta a él, sino una contextualización.

    “Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad. En mi caso, defiendo una manera de hacer las cosas que en este caso afectan al ex subsecretario”, escribió Squella en X el martes.

    Al publicar este mensaje, sostienen en el entorno de Squella, él pretendía aclarar que su defensa a Rodríguez no respondía a un factor emocional, sino al sentido del deber.

    La conversación entre Squella y Pavez aún está pendiente. “Tengo una muy buena impresión de él. cuando me refería a él, era en el contexto del jefe responsable de todo el proceso. Hay harto que mejorar en esto que va a acompañar a las autoridades durante mucho tiempo”, sostuvo el senador esta mañana, en referencia a su relación con el subsecretario.

    El subsecretario, en conversación con radio Infinita, fue consultado por las acusaciones de Squella. Sin embargo, optó por mantenerse al margen.

    “No me corresponde (...) polemizar con el senador Squella”. Eso sí, sostuvo que no se siente identificado con el calificativo de “inmoral”, que fue el que utilizó Squella.

    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMPartido RepublicanoClaudio AlvaradoArturo Squella

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