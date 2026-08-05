“Con esta ley Chile comienza nuevamente a crecer”: Gobierno valora despacho de megarreforma y este miércoles ingresará vetos supresivos

Esta tarde, el Senado aprobó por 27 votos a favor y 22 en contra el mecanismo de compensación a los municipíos contenido en la megarreforma, con lo cual el también llamado proyecto de reconstrucción fue despachado en su totalidad desde el Congreso, lo que fue valorado ampliamente por el gobierno de José Antonio Kast.

Desde el Congreso en Valparaíso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, agradeció a los parlamentarios que hicieron posible la total aprobación de la norma, tras visar esta jornada el mecanismo para compensar a los municipios la exención de contribuciones a la vivienda de adultos mayores.

“Con esta ley, que hoy termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer” , sostuvo la autoridad. “Chile vuelve a abrir las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso. Volvemos a abrir las puertas a la expectativa de desarrollo personal y familiar, a la expectativa de mayores posibilidades de empleo para jóvenes, para adultos, hombres, mujeres, jefes de hogar. Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara. Y después de esta iniciativa vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento”, añadió el jefe de las arcas fiscales.

Asimismo, el ministro Quiroz indicó que este miércoles 5 de agosto el Ejecutivo ingresará tres vetos supresivos, relacionados con el anatocismo, el derecho al olvido financiero y el cambio de régimen de pago a 30 días para las pymes, los que deberán ser votados por el Congreso.

“Los tres son iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias”, sostuvo el titular de Hacienda. Respecto del pago a 30 días a las pymes, indicó que “cuando se eliminan todas las excepciones al pago de 30 días, que es lo que hace la indicación, las empresas al final empiezan a regular la entregade las facturas. Y entonces en la práctica al proveedor lo dejan sin factura y sin poder financiar su actividad. Así que por las propias pymes ha sido solicitada que esa indicación sea vetada”.

Sobre el aspecto formal del ingreso de los vetos, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, indicó que “hay un trámite administrativo que en este minuto está desarrollando el ministro (de la Segpres, José) García para dar cuenta del oficio en la Cámara de Diputados y poder ingresar los vetos respectivos el día de mañana (miércoles)”.

“Tranquilidad a los municipios”

En tanto, el ministro Alvarado valoró también la aprobación de la megarreforma y del mecanismo de compensación para los municipios, al indicar que esto permite “dar tranquilidad a los 344 municipios del país en orden a que la compensación por la exención de contribuciones que se inicia el 2027 sea del 100%”.

Agregó que, aunque “un grupo importante y numeroso de alcaldes” rechazaban este mecanismo, “el gobierno quedó tranquilo porque, a partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes de nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional, vivan donde vivan, bajo la comuna en que estén, van a recibir esos recursos. No obstante, sus alcaldes no lo querían. Nosotros pensamos en las personas, pensamos en la gente y queremos que el desarrollo de sus comunas se mantenga. Por eso compensamos al 100%”.

Consultado finalmente por el argumento de “inequidad territorial” esgrimido por quienes rechazaba el mecanismo aprobado, Alvarado sostuvo: “Yo creo que aquí hay que ser bastante claro. Aquí los municipios siempre plantearon un tema de focalización en la exención de las contribuciones y la compensación al 100%. El gobierno accedió a la compensación del 100% y después, cuando presentamos esa indicación, quisieron aprovechar la instancia de discusión, presionar para tratar los mecanismos de distribución y eso es harina de otro costal”.

Reacciones oficialistas

Tras el despacho de la megarreforma, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aseguró que el respaldo a los recursos de compensación para los municipios demuestra que la prioridad estuvo puesta en las familias.

“Hoy no se votaban beneficios para las empresas, sino recursos que llegan directamente a las personas que más los necesitan, a los vecinos que acuden a sus municipalidades buscando apoyo, programas sociales, beneficios o bonos. Eso era lo que realmente estaba en juego”, afirmó la parlamentaria.

Asimismo, recordó que la principal preocupación de los alcaldes era que la reforma no redujera los ingresos municipales, compromiso que, afirmó, “fue asumido tanto por el Ejecutivo como por el Senado”.

En este marco, afirmó que “la focalización, la invariabilidad tributaria y la rebaja del impuesto de primera categoría fueron materias que se discutieron y que no alcanzaron los votos necesarios. Esa discusión ya terminó. Lo que hoy correspondía votar era el informe de la Comisión Mixta para asegurar los recursos de compensación de los municipios”.

Por su parte, otro parlamentario que desde el oficialismo comentó la aprobación de la iniciativa, fue el jefe de la bancada de diputados RN, Diego Schalper.

Al repescto, valoró la llamada ley de reconstrucción, al señalar que “además de hacer reconstrucción, además de cambiar la economía del país, ha incorporado temas sociales relevantes que hemos impulsado desde Renovación Nacional, el tema del SENCE, el tema de cómo llegamos con el emprendimiento digital a los distintos rincones del país”, destacó.