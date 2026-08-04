$250 millones en productora de eventos: UDI presiona por recortes en el INDH, tras decisión de gobierno de mantener organismo

Los ojos en la derecha se volvieron a poner sobre el Instituto Nacional de Derechos (INDH). Si la semana pasada fueron los partidos Nacional Libertario y Republicano quienes abogaban por su eliminación, esta vez es la bancada de diputados de la UDI la que se activó una nueva ofensiva presupuestaria contra este organismo.

Si bien esta esa discusión que se reabre todos los años con la Ley de Presupuestos, la nueva correlación de fuerzas en el Congreso y las crecientes voces de la derecha que piden terminar con el INDH por su sesgo político, generan un nuevo cuadro.

Por el momento, el Ejecutivo, en palabras de del Ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha definido que no está por eliminar el instituto, sino que por una reforma profunda a sus atribuciones y a su composición.

No obstante, gracias a la Ley de Presupuesto que se discute año a año en el Congreso Nacional, el INDH cuenta con $16.339 millones de fondos totales para este año, provenientes de la partida del Tesoro Público.

Con estos recursos puede desplegar su agenda y permiten que sus autoridades y funcionarios realicen eventos y viajes relacionados con su quehacer.

Para justificar su arremetida presupuestaria luego de que el gobierno cerrara la puerta a la eliminación del organismo, los cuestionamientos más fuertes de la bancada de la UDI tienen que ver con sus eventos y viáticos.

Sobre el primer punto, en noviembre del año pasado, el INDH celebró un contrato que se ha extendido por todo el 2026, con la productora Ditecsur, por un monto de $250 millones.

Sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Providencia. Foto: Javier Salvo / Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Se requiere la contratación de servicios de organización y producción de diversos eventos de especial relevancia, tales como, la entrega del estado de situación de los Derechos Humanos a través de la ceremonia del informe anual, entre otros”, se lee en la orden de compra a la que tuvo acceso este medio.

En cuanto a los viajes, los diputados de la UDI cuestionan, como ejemplo, los antiguos periplos que efectuó la exdirectora del organismo, Consuelo Contreras, a la sede de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

El primero fue el 19 de marzo de 2023, con el objetivo de asistir a la reunión anual de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés). Para este viaje, Contreras dispuso de $8.183.208.

Un segundo viaje de Contreras que es criticado por la bancada de la UDI fue el que llevó a cabo el 8 de marzo de 2025, para asistir a la asamblea anual de la GANHRI, misión para la cual ocupó un total de $4.440.910.

Este cuadro, mantiene a los diputados UDI enfurecidos, luego de que el año pasado por gestiones de los senadores de la UDI tuvieran que deponer su arremetida para recortar los fondos del INDH.

La diputada Alejandra Valdebenito (UDI), que es integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, afirmó que “este despilfarro de plata para defender una sola visión de los DDHH justifica aún más nuestra posición de eliminar a esta institución por sesgada, políticamente capturada por la extrema izquierda y ahora por transformarse en un derroche de plata con fines partidistas financiados con dineros públicos”.

Y añadió: “No estamos de acuerdo con una transformación del INDH, estamos por su eliminación y que se construya una institución nueva, moderna y que represente una defensa global de los DDHH”.

En paralelo, la directiva de la UDI mantiene su agenda enfocada en seguridad pública.

Esta mañana, por ejemplo, desde la sede del partido, su directiva hizo un punto de prensa para anunciar la agenda que le presentarán al Presidente José Antonio Kast esta noche en la cita en Cerro Castillo.

Según adelantó el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, irán hasta el palacio presidencial viñamarino con distintas peticiones, principalmente en proyectos de seguridad que hoy día están en tramitación y que tienen que ver con la protección y fortalecimiento de las policías.

La eterna pelea

A contar de octubre de cada año -y hasta el 30 noviembre- el Congreso Nacional discute el Presupuesto de la Nación, enviado en un proyecto de ley por parte del gobierno de turno.

De forma permanente, el presupuesto del INDH es la pugna más fuerte que se desata entre los parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado.

La histórica resistencia que existe entre las fuerzas de derecha, ha llevado a que, a modo de punto político en el debate, proponga dejar al organismo con un presupuesto de mil pesos. Sin embargo, producto de gestiones de algunos senadores del sector, es en la Cámara Alta donde se reponen los fondos.

En ese contexto, y a casi dos meses del inicio de la nueva discusión del erario fiscal, el INDH volverá a ser el foco de discusión.