Jeff Bezos tramita la venta de acciones de Amazon por más de US$ 4.000 millones

El empresario estadounidense Jeff Bezos notificó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, el regulador estadounidenses) su intención de vender 15 millones de acciones comunes de Amazon, en una operación que se valoró en poco mas de US$ 4.000 millones.

Medios estadounidenses consignan que el aviso indica que la venta se realiza al amparo de un plan de negociación acogido a la Regla 10b5-1, adoptado el 14 de noviembre de 2025. Ese tipo de plan permite a directores y ejecutivos programar con anticipación operaciones sobre las acciones de su propia empresa.

La operación se canalizaría a través de Morgan Stanley Smith Barney LLC, con fecha aproximada de venta el 3 de agosto de 2026 y ejecución en la bolsa Nasdaq.

Bezos figura en el documento en su doble calidad de director y ejecutivo de Amazon.

Los títulos que se venderían fueron adquiridos el 5 de julio de 1994, directamente del emisor y en calidad de acciones de fundador, según consigna el formulario. El paquete equivale a cerca de 0,14% de las 10.786.313.572 acciones que la compañía tenía en circulación de acuerdo con el mismo documento.

El aviso llega después de que la acción de Amazon alcanzara un máximo histórico el lunes, prolongando el alza que gatillaron los resultados trimestrales reportados la semana pasada. Ese avance llevó la capitalización bursátil de la compañía por sobre los US$ 3 billones, de acuerdo con el mismo medio.

De acuerdo a CNBC. en los últimos años, Bezos ha vendido acciones de Amazon con regularidad, a menudo mediante planes de negociación preestablecidos, sin dejar de figurar entre los mayores accionistas de la compañía. El documento también señala que donó 220.200 acciones a organizaciones sin ánimo de lucro en mayo, las cuales podrían haber vendido dichas acciones durante los tres meses anteriores.