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    “Puede haber ahí un malentendido”: Ministro Quiroz aclara que aún no hay un nombre para el reemplazo de Juan Pablo Rodríguez

    “No, no hay hay nombre todavía”, dijo el jefe de la billetera fiscal, en lo que supone un matiz frente a las declaraciones del biministro Claudio Alvarado.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Ministro Quiroz dijo que "estamos en proceso de tener que buscar" el reemplazo del subsecretario de Hacienda. Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo este martes que aún no hay ningún nombre definido todavía para el cargo de subsecretario de esa cartera, luego de la salida de Juan Pablo Rodríguez por dar positivo en un examen de drogas para autoridades.

    No, no hay hay nombre todavía”, dijo el jefe de la billetera fiscal, en lo que supone un matiz frente a las declaraciones del biministro Claudio Alvarado quien el lunes dijo que el nombre del reemplazante de Rodríguez se conocerá en los próximos días.

    Puede haber ahí un malentendido. Bueno, estamos en proceso de tener que buscar ese cargo y lo tengo que hacer con mucha seriedad porque es un cargo muy serio, de mucha responsabilidad y muy importante para el equipo”, admitió Quiroz en el punto de prensa junto al ministro de Vivienda y Urbanismo sobre el proyecto de Ley que extiende y amplía el subsidio a la tasa de interés hipotecario y el Fogaes.

    Cabe señalar que Juan Pablo Rodríguez se realizó un nuevo test que resultó negativo, generando expectativas en torno a la posibilidad de que vuelva a ejercer sus funciones.

    Sin embargo, Alvarado y el propio Quiroz no han dado señales sobre esa opción, por lo que continúa la búsqueda para su reemplazo.

    Estamos buscando nombres y hay una decisión del gobierno superior respecto de si el ex subsecretario Rodríguez vuelve a reincorporarse al gobierno o no. En lo que a mí respecta, la decisión hasta el día de hoy, es que yo estoy buscando subsecretario”, sostuvo.

    Con todo, el jefe de Teatinos 120 reiteró los elogios al subsecretario que lo acompañó cuatro meses en el cargo.

    “Todos saben que tengo la mejor de las opiniones del subsecretario que tuvo que renunciar, Juan Pablo Rodríguez. Tengo la mejor opinión del trabajo que él ha hecho”, afirmó.

    Más sobre:Jorge QuirozJuan Pablo Rodríguez

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