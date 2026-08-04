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    El club que busca quedarse con Toselli: la fórmula de la U para fichar a joven promesa del fútbol colombiano

    El portero pidió salir del equipo estudiantil para sumar minutos en la última etapa de su carrera. La gerencia deportiva inició de inmediato las conversaciones con Jordan García, arquero del León de México.

    Por 
    M. Parker y J. Sánchez
    Cristopher Toselli quiere sumar más minutos en el segundo semestre.

    Su contrato termina en diciembre de este año. Pero Cristopher Toselli quiere salir de Universidad de Chile en esta ventana de mercado. El portero que llegó al club estudiantil el año 2023 está cansado de ser banca y quiere sumar minutos en la última etapa de su carrera.

    Tras analizar su situación en la entidad de La Cisterna, donde no ha estado en cancha en ninguna de las cuatro competencias que ha disputado la U (Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa de Chile y Copa Sudamericana), el otrora seleccionado habló con la dirigencia de Azul Azul para buscar una salida.

    Luego de la autorización de Fernando Gago, quien siempre ha preferido a Gabriel Castellón en su oncena, comenzó la búsqueda de un equipo para el nacido en Antofagasta. ¿La traba? El artículo 16 de las bases de la Liga de Primera dice que “los clubes podrán inscribir para la 2ª rueda del Campeonato a jugadores que hubieren estado inscritos por otro club en la 1ª rueda de este y que no hayan participado en partidos de la 2ª rueda”.

    Por lo que Toselli solo puede buscar opciones en el extranjero o en el Ascenso, ya que fue banca en las dos primeras fechas de las jornada de revancha y aunque no ingresó al campo de juego, pudo recibir amonestaciones, expulsiones o ser citado al examen de dopaje, lo que también es “participar” del equipo.

    Y la opción más clara que tiene el exseleccionado chileno es ir a Magallanes. Según revelan en el segundo piso en el Centro Deportivo Azul, la Academia y los laicos están conversando la cesión del pase y sería en calidad de préstamo hasta diciembre próximo, justo cuando termina su vínculo con el equipo de La Cisterna. El equipo dirigido por Miguel Ponce logró un importante triunfo ante Unión Española el pasado fin de semana y, con ello, escaló al octavo puesto de la Primera B. Por lo que ahora buscará recortar distancia con el puntero Cobrerloa (33 unidades contra 25) o al menos meterse en puesto de liguilla.

    El reemplazo de Toselli

    Fernando Gago quiere aprovechar la ventana de mercado. Por lo mismo quiere aprovechar la oportunidad de fichar a Jordan García, el portero colombiano que brilló en el Mundial Sub 20 que se realizó en Chile. El guardameta está buscando salir del León azteca.

    El futbolista de 21 años intentó ganarse la titularidad en el equipo de Guanajato y aunque peleó en el primer semestre, solo jugó en tres oportunidades. Peor le ha ido en esta etapa del año, ya que solo fue suplente en dos de los tres pleitos que se han jugado. Y aunque en México dan por cerrada la operación con los azules, en el sector sur de la capital aseveran que aún están en etapa de negociaciones.

    Las mismas que deberían cerrarse en las próximas horas si todas las partes están de acuerdo con lo que ofrece la U: préstamos por seis meses con opción de extenderlo por todo el 2027. Algo que no disgusta a la regencia de la Fiera pues la dirección técnica -encabezada por Javier Gandolfi- busca darle más rodaje al veinteañero y también liberar un cupo de extranjero para fichar un delantero.

    De concretarse el arribo del cafetalero, el mercado de Universidad de Chile cerrará esta semana. A la contratación del extremo derecho Gonzalo Reyna, el cual ya jugó en la victoria estudiantil ante Huachipato, se le sumó este lunes la llegada del volante Tobías Reinhart (ver secundario).

    Más sobre:La UU de ChileUniversidad de ChileCristopher ToselliJordan GarcíaLiga de PrimeraCampeonato ChilenoArqueroFútbol

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