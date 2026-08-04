Las reuniones por Ley de Lobby de las empresas y gremios con las autoridades del mercado de capitales

Revisiones normativas y propuestas para desarrollar el mercado financiero, fueron los temas que en julio se tomaron la agenda de las principales autoridades de la industria.

Según la información desplegada por la ley de Lobby, en julio la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, se reunió el día 20 con Matías Spagui, líder de la operación en Chile de Mercado Libre, y Cristobal Aninat Urrejola, Head of Government Relations para Chile, Perú y Ecuador de Mercado Libre y Mercado Pago, quienes abordaron las “oportunidades y desafíos para el desarrollo de las finanzas digitales en Chile”.

Ese mismo día se reunió con Arturo Natho, CEO de Copec S.A.; Ignacio Alfaro Manzano, gerente de productos digitales, Kareen Linzmayer subgerente de asuntos públicos, y Enrique Valdés, Subgerente de Finanzas, Medios de Pago, de la compañía. En la cita conversaron sobre el “análisis del impacto regulatorio de la Ley Fintech y desafíos sectoriales para las empresas emisoras de medios de pago digitales y cuentas de prepago”.

Por parte de la CMF también asistió a la reunión Carmen Vallejos, Jefe de División de Supervisión Prudencial de Emisores y Entidades de Pagos Bajo Valor.

En julio, el comisionado Beltrán de Ramón se reunió el día 23 con Francisco Larraín, Co-fundador y COO de Shinkansen, y Diana Palacios, head of Infrastructure, quienes expusieron respecto del “avance del proyecto Cámara de Compensación Shinkansen y el efecto de los avances regulatorios y normativos que vemos en el corto plazo”.

En tanto, el 13 de julio recibió a Arturo Natho, de Copec, para abordar la “situación tarjeta Copec Pay”, y el 21 del mismo mes a el gerente general del DCV Rodrigo Roblero; y Javier Jara, gerente de desarrollo de productos y negocios, para hablar sobre “los avances del REPO”.

Pero una de las agendas más activas fue la de Diego Peralta, director General Jurídico de la CMF.

El 28 del mes pasado recibió a Óscar Herencia, gerente general de MetLife Seguros de Vida; y al fiscal Óscar Herrera, quienes expusieron “iniciativas relacionadas con el diseño e implementación de productos y estrategias de negocio de la compañía, con el objeto de intercambiar criterios sobre su adecuación al marco regulatorio vigente y conocer la visión de esa Dirección respecto de aspectos jurídicos y regulatorios que puedan incidir en su desarrollo e implementación”.

Ese mismo día expuso Claudio Ortiz, presidente ejecutivo del Retail Financiero, quien conversó sobre el “seguimiento a propuestas regulatorias del Mercado Financiero”.

En tanto, el 10 de julio se reunió con Marcelo Mosso, director Ejecutivo Asociación de Aseguradores de Chile; y la fiscal del gremio Alejandra Barrera, para abordar la “Ley 21.719 que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de protección de datos personales, en particular el artículo 16 bis, que se refiere a los datos personales sensibles relativos a la salud y al perfil biológico humano”.

El 6 de julio, Javier Jara, del DCV, abordó temas de “la Ley Fintech”.

Hacienda

El coordinador de Mercado de Capitales de Hacienda, Eugenio Symon, reportó una nutrida agenda de reuniones con actores de la industria, con quienes discutió sobre propuesta concreta impulsar al mercado.

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya ha anunciado que el gobierno avanza en reforma para el mercado de capitales, la que sería presentarla en el segundo semestre, tras la aprobación de la megarreforma.

El pasado 31 de julio se reunió con la Asociación de AFP, quienes presentaron sus comentarios “por régimen de inversión”.

A la cita acudieron León Fernández de Castro, presidente del gremio; la gerenta legal Camila Simunivic; y el gerente de estudios Roberto Fuentes. Junto con ellos concurrieron el gerente de inversiones de AFP Capital Francisco Guzmán; al gerente de operaciones de Habitat Rodrigo Nader; al gerente de inversiones Cuprum Andrés García; Andrés Balassa, gerente de inversiones de Modelo; y Patricio Muñoz, gerente de inversiones Provida.

No fue la única que vez que se reunió con el gremio. El 10 del mismo mes concurrieron hasta las oficinas de Symon, León Fernández, Fuentes y Simunovic para presentar “observaciones sobre el Régimen de inversión”.

En julio la Superintendencia de Pensiones propuso el nuevo régimen de inversión para los diez fondos generacionales que reemplazarán a los multifondos desde abril de 2027, lo que supone efectos relevantes en el mercado financiero.

El 29 del mes se reunió con Roberto Roblero del DCV, que presentó sus “propuestas de mejora al mercado de capitales y a las custodias”. Ese mismo día, representantes de las Cajas de Compensación presentaron una “iniciativa de mercado de capitales”.

Un día antes fue el turno de la Asociación de Aseguradores, quienes también presentaron “propuestas de mejora a la Ley de Seguros”.

El 9 de julio, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, junto al gerente general, Luis Opazo, el fiscal Javier Laval, y el gerente de estudios Matías Bernier, presentaron también sus “propuestas para el desarrollo del mercado de capitales”.

El 3 de ese mes, Claudio Ortiz, del retail financiero, presentó propuestas para la inclusión financiera, mientras que el 1 de julio, Guillermo Tagle, presidente del DCV, y Roblero, expusieron sus iniciativas para “la exportación de servicios financieros”.