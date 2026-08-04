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    El cobre mantiene su escalada y el precio anota un nuevo máximo histórico en Londres

    El precio del principal producto de exportación del país saltó 1,79% en la BML, mientras que las reservas anotaron un nuevo retroceso.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cobre anota un nuevo máximo histórico en Londres. RAUL BRAVO

    Siguen las buenas noticias para la economía chilena. Un día después de conocer el positivo Imacec de junio, Cochilco reportó que el precio del cobre volvió a subir en la Bolsa de Metales de Londres (BML), alcanzando un nuevo máximo histórico a nivel nominal.

    De acuerdo a Cochilco, la libra del commodity anotó un salto de 1,79% hasta unos inéditos US$ 6,438. Se trata del cuarto aumento consecutivo.

    Con este resultado, el precio promedio del producto de exportación más importante del país llegó a los US$ 5,97 en lo que va de 2026, lo que supone un bálsamo para las debilitadas arcas fiscales y también las ganancias de Codelco.

    “Hoy día estamos en una coyuntura del cobre positiva, esperamos que se mantenga. Mantenemos, sin embargo, férreamente nuestro compromiso de la consolidación fiscal”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Bajan las reservas

    De acuerdo a Reuters, el precio de la materia prima se ha visto favorecido por la disminución de las existencias fuera de Estados Unidos y las esperanzas de que se resuelva el conflicto con Irán, a pesar de que la situación de las negociaciones sigue sin estar clara.

    En efecto, los datos de Cochilco muestran que las reservas de cobre cayeron en 5.675 toneladas métricas en Londres, hasta las 238.350 TM, su nivel más bajo desde 20 de febrero pasado (235.150 TM).

    Bajan las reservas de cobre en Londres y Estados Unidos.

    En Estados Unidos, más precisamente, las existencias llegaron a 91.025 TM, su nivel más bajo desde 17 de marzo (89.700 TM).

    Las retiradas de cobre, o los certificados cancelados, procedían en su mayoría del centro de almacenamiento estadounidense de Nueva Orleans, donde el metal puede transferirse a la bolsa Comex a cambio de una prima.

    La Comex (HG-STX-COMEX) cuenta con más del doble de las existencias de cobre de la LME y la Bolsa de Futuros de Shanghái (CU-STX-SGH) juntas, con un total de 650.737 toneladas.

    Fundamentos

    Las menores existencias coinciden con el escenario de una oferta más restringida de cobre. La escasez de concentrado mantiene las tarifas de tratamiento de las fundiciones chinas en niveles extremadamente bajos o negativos, mientras que la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses está desviando cargamentos hacia Estados Unidos y reduciendo la disponibilidad en otros mercados.

    Bajan las existencias de cobre y se dispara el precio.

    “El movimiento conserva respaldo estructural porque la electrificación, la expansión de las redes y los centros de datos requieren volúmenes crecientes de cobre, frente a proyectos mineros costosos y lentos de desarrollar. La IEA todavía estima una brecha cercana al 25% entre la oferta proyectada y las necesidades primarias hacia 2035″, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

    Sin embargo, la experta agregó que el precio incorpora una prima importante y enfrenta una demanda china menos dinámica, con el PMI oficial en contracción, el indicador privado desacelerándose y Beijing sin anunciar un estímulo amplio.

    “Por eso, nuevos máximos son posibles, aunque sostenerlos requerirá que la estrechez de materias primas termine afectando con mayor claridad la producción de cobre refinado”, afirmó.

    Más sobre:CobreFinanzas públicasEconomíamaterias primas

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