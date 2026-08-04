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    Mauricio Pochettino extiende su contrato con la selección de Estados Unidos hasta 2030

    El buen desempeño que ha mostrado desde el inicio de su proceso en 2024, que lo llevó a los octavos de final en Norteamérica 2026, le permitió continuar en el cargo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Bai Xuefei

    Mauricio Pochettino seguirá al mando de la selección de Estados Unidos. La Federación de Fútbol de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el entrenador para extender su vínculo hasta el Mundial de 2030.

    A través de sus canales oficiales, el organismo comunicó que “la Federación de Fútbol de Estados Unidos y Mauricio Pochettino han llegado a un acuerdo para un nuevo contrato que lo mantendrá como entrenador de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos hasta 2030, iniciando un nuevo capítulo en el proyecto que permitirá a Pochettino y a su cuerpo técnico continuar el crecimiento de la selección nacional masculina absoluta de Estados Unidos, al tiempo que tendrán un mayor impacto en el ecosistema del fútbol estadounidense”.

    El adiestrador tomó el mando de la selección en septiembre de 2024 para preparar al que sería uno de os anfitriones del Mundial de Norteamérica 2026. Este proceso le permitió llegar hasta los octavos de final del torneo, cayendo contra Bélgica.

    “Mauricio y su equipo creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos, y nuestro nuevo proyecto nos permite aprovechar el progreso de la selección masculina y el impulso de la Federación de Fútbol de Estados Unidos”, declaró JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación.

    “Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras claras ambiciones, entre ellas competir por ganar Copas Mundiales Masculinas y lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades. Me entusiasma enormemente que Mauricio y su equipo estén comprometidos a colaborar con todos nosotros para realizar el arduo trabajo necesario para hacer realidad esas ambiciones”, añadió.

    Por su lado, Cindy Parlow Cone, presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, indicó que “Mauricio ha creado una cultura donde los jugadores confían en el grupo, en el proceso y entre sí”.

    Vimos el impacto de esa confianza en la forma en que el equipo creció, compitió y se desempeñó en el escenario más importante del mundo. Esa cultura, y el personal que ayudó a construirla, son precisamente en lo que queremos seguir invirtiendo para la Selección Nacional Masculina, ahora y en el futuro. También nos entusiasma la experiencia y la perspectiva que Mauricio y su equipo pueden aportar a la Federación de Fútbol de Estados Unidos a medida que fortalecemos nuestros programas de desarrollo y buscamos influir en el panorama futbolístico estadounidense en general”, complementó.

    Ahora en el camino de Cara a la Copa de 2030, Pochettino deberá enfrentar la Liga de Naciones de la Concacaf 2027, la Copa Oro de la Concacaf 2027, la Liga de Naciones de la Concacaf 2029 y la Copa Oro de la Concacaf 2029.

    Además, participará de forma activa en los programas de la selección nacional masculina, con importantes torneos juveniles en el horizonte, incluyendo las Copas Mundiales Sub-17 y Sub-20 de la FIFA, así como los Juegos Olímpicos de 2028 que se celebrarán en Estados Unidos.

    Lee también:

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