SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Reacciona todo el mundo: en Inglaterra se sorprenden por la recepción a Vozhina de los hinchas de Colo Colo

    Las imágenes de la llegada del arquero caboverdiano a Chile llamó la atención en Inglaterra y en otros países.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Después de una larga semana de espera, el portero caboverdiano Vozinha llegó a Chile para sumarse a Colo Colo. Durante la noche del domingo arribó el avión con el portero al aeropuerto de Santiago, lugar en el que lo esperaba una multitud de fanáticos.

    Fue en ese lugar donde el guardameta compartió sus primeras impresiones sobre el club albo. “Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí... representar a Colo Colo. Nos vemos pronto en el estadio Monumental. Gracias”, señaló.

    Las imágenes del momento pronto dieron vuelta al mundo, en especial por el impacto que tuvo el africano en el Mundial de Norteamérica 2026.

    En Inglaterra, Sky Sports compartió la secuencia en sus redes sociales, señalando que “el portero caboverdiano Vozinha, que saltó a la fama durante la participación de Cabo Verde en el Mundial, llega a Chile para unirse a su nuevo club, Colo-Colo”.

    Por otro lado, la BBC realizó una secuencia con fechas destacadas de Vozinha. “Mayo de 2026: Sin club; junio/Julio de 2026: Se convierte en héroe mundialista de Cabo Verde; agosto de 2026: Llega a Chile y es recibido con entusiasmo por los seguidores de su nuevo equipo, Colo-Colo”.

    En Francia, L’Équipe tituló: “Vozinha fue recibido como una estrella en Chile tras su histórica participación en el Mundial con Cabo Verde”.

    Más adelante indican que “su llegada a Chile ilustró aún más el entusiasmo generado por sus actuaciones. Recibido por una multitud impresionante en el aeropuerto, Vozinha fue agasajado como una superestrella por la afición del club chileno. Para los hinchas de Colo-Colo, el veterano sigue siendo una de las figuras clave en la histórica trayectoria de los ‘Tiburones’ en el Mundial, eliminados en dieciseisavos de final por Argentina (3-2 en la prórroga), lo que confirma su estatus como figura emblemática del torneo”

    En Uruguay, Referí compartió que “Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, llegó este domingo a Santiago para firmar por Colo Colo, el club más ganador de Chile y uno de los más tradicionales de Sudamérica”.

    Añadieron que “el guardameta, de 40 años, había retrasado su llegada esta semana debido a trámites migratorios y para atender asuntos personales, con autorización del club”.

    También recordaron su paso por el Mundial. “Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en fase de grupos contra campeones del mundo como España y Uruguay. En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga”.

    El País de España, en tanto, informó que “el portero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, ha llegado este domingo a Santiago de Chile para fichar por Colo Colo, uno de los equipos de fútbol más populares del país sudamericano. El futbolista de 40 años, una de las estrellas que ha irrumpido tras el Mundial 2026, ha aterrizado en la capital chilena en medio de la expectación de una multitud de hinchas del club albo, que lo ha aclamado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez”.

    “Al salir del avión el guardameta ha recibido el saludo de cientos de personas que lo esperaban en los pasillos y en el exterior del aeropuerto. Durante este trayecto ha sido acompañado por una delegación de Colo Colo, encabezada por el director deportivo de la institución, Daniel Morón”, continuaron.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoVozinha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par brasileño y encabezan VII Comisión Bilateral Chile-Brasil marcada por Corredor Bioceánico Vial

    Economistas de la Red de Centros Progresistas rechazan abrir la propiedad de Codelco a privados

    Industria minera se llena de cambios tras partida de Gómez a Codelco: Glencore nombra nuevos gerentes generales

    Lo más leído

    1.
    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    2.
    Con un aforo de 42 mil hinchas: los detalles de la masiva bienvenida que Colo Colo le prepara a Vozinha

    Con un aforo de 42 mil hinchas: los detalles de la masiva bienvenida que Colo Colo le prepara a Vozinha

    3.
    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    4.
    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    5.
    El detalle de la cláusula que debe cumplir Vozinha para extender su contrato con Colo Colo

    El detalle de la cláusula que debe cumplir Vozinha para extender su contrato con Colo Colo

    6.
    “Es como un fantasma”: la renovada vida de Oscar Pistorius tras obtener la libertad condicional

    “Es como un fantasma”: la renovada vida de Oscar Pistorius tras obtener la libertad condicional

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas
    Chile

    Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par brasileño y encabezan VII Comisión Bilateral Chile-Brasil marcada por Corredor Bioceánico Vial

    Condenan a 16 años de cárcel a cinco integrantes de la WAM acusados por homicidio de Manuel Huenupil en Carahue

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”
    Negocios

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”

    Economistas de la Red de Centros Progresistas rechazan abrir la propiedad de Codelco a privados

    Industria minera se llena de cambios tras partida de Gómez a Codelco: Glencore nombra nuevos gerentes generales

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada
    El Deportivo

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    La Roja confirma un nuevo amistoso: enfrentará a Estados Unidos en la fecha FIFA de septiembre

    El recado de la joven promesa colombiana a Gabriel Castellón en su arribo a la U: “Soy portero de selección”

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”
    Cultura y entretención

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”

    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    Día del Vinilo anuncia su V edición celebrando el regreso del 7″ fabricado en Chile

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel
    Mundo

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    El caso de Ceuta reaviva las divisiones en torno a la migración en Europa

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”
    Paula

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”