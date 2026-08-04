Reacciona todo el mundo: en Inglaterra se sorprenden por la recepción a Vozhina de los hinchas de Colo Colo

Después de una larga semana de espera, el portero caboverdiano Vozinha llegó a Chile para sumarse a Colo Colo. Durante la noche del domingo arribó el avión con el portero al aeropuerto de Santiago, lugar en el que lo esperaba una multitud de fanáticos.

Fue en ese lugar donde el guardameta compartió sus primeras impresiones sobre el club albo. “Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí... representar a Colo Colo. Nos vemos pronto en el estadio Monumental. Gracias”, señaló.

Las imágenes del momento pronto dieron vuelta al mundo, en especial por el impacto que tuvo el africano en el Mundial de Norteamérica 2026.

En Inglaterra, Sky Sports compartió la secuencia en sus redes sociales, señalando que “el portero caboverdiano Vozinha, que saltó a la fama durante la participación de Cabo Verde en el Mundial, llega a Chile para unirse a su nuevo club, Colo-Colo”.

Por otro lado, la BBC realizó una secuencia con fechas destacadas de Vozinha. “Mayo de 2026: Sin club; junio/Julio de 2026: Se convierte en héroe mundialista de Cabo Verde; agosto de 2026: Llega a Chile y es recibido con entusiasmo por los seguidores de su nuevo equipo, Colo-Colo”.

Vozinha mania! 🙌



🗓️ May 2026: Without club

🗓️ June/July 2026: Becomes Cape Verde World Cup hero

🗓️ August 2026: Arrives in Chile and is mobbed by supporters of his new team Colo-Colo pic.twitter.com/tYsU4gapnk — Match of the Day (@BBCMOTD) August 3, 2026

En Francia, L’Équipe tituló: “Vozinha fue recibido como una estrella en Chile tras su histórica participación en el Mundial con Cabo Verde”.

Más adelante indican que “su llegada a Chile ilustró aún más el entusiasmo generado por sus actuaciones. Recibido por una multitud impresionante en el aeropuerto, Vozinha fue agasajado como una superestrella por la afición del club chileno. Para los hinchas de Colo-Colo, el veterano sigue siendo una de las figuras clave en la histórica trayectoria de los ‘Tiburones’ en el Mundial, eliminados en dieciseisavos de final por Argentina (3-2 en la prórroga), lo que confirma su estatus como figura emblemática del torneo”

En Uruguay, Referí compartió que “Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, llegó este domingo a Santiago para firmar por Colo Colo, el club más ganador de Chile y uno de los más tradicionales de Sudamérica”.

Añadieron que “el guardameta, de 40 años, había retrasado su llegada esta semana debido a trámites migratorios y para atender asuntos personales, con autorización del club”.

También recordaron su paso por el Mundial. “Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en fase de grupos contra campeones del mundo como España y Uruguay. En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga”.

El País de España, en tanto, informó que “el portero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, ha llegado este domingo a Santiago de Chile para fichar por Colo Colo, uno de los equipos de fútbol más populares del país sudamericano. El futbolista de 40 años, una de las estrellas que ha irrumpido tras el Mundial 2026, ha aterrizado en la capital chilena en medio de la expectación de una multitud de hinchas del club albo, que lo ha aclamado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez”.

“Al salir del avión el guardameta ha recibido el saludo de cientos de personas que lo esperaban en los pasillos y en el exterior del aeropuerto. Durante este trayecto ha sido acompañado por una delegación de Colo Colo, encabezada por el director deportivo de la institución, Daniel Morón”, continuaron.