Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas. Foto: Qantas

Un Airbus A350 especialmente modificado acaba de completar el vuelo más largo del mundo, sin escalas .

La aeronave, operada por la aerolínea australiana Qantas, voló desde Melbourne, Australia, hasta Toulouse, Francia, recorriendo 23.075 kilómetros en 24 horas y 24 minutos .

Aunque el avión no transportaba pasajeros, el vuelo forma parte del Proyecto Sunrise, iniciativa con la que la aerolínea australiana busca inaugurar los primeros vuelos comerciales directos entre Sídney y Londres.

Esta ruta tendría una duración de hasta 22 horas y aspira a convertirse en la más larga del mundo sin escalas.

El histórico vuelo despertó un enorme interés: según Flightradar24, más de 3,6 millones de personas siguieron el recorrido en tiempo real, convirtiéndolo en el segundo vuelo más visto en la historia de la plataforma.

Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas. Foto: Qantas

Un avión Airbus modificado

Para hacer posible este trayecto, Qantas encargó 12 Airbus A350-1000ULR especialmente adaptados para vuelos de ultralarga distancia .

La principal modificación consiste en la incorporación de un tanque adicional de combustible en la parte trasera del fuselaje, lo que permite transportar cerca de 20.000 litros extra y ampliar su autonomía.

Durante la prueba, el equipo evaluó los sistemas de gestión de combustible, el funcionamiento del aire acondicionado y las zonas de descanso de la tripulación.

Además, el avión demostró que podrá sobrevolar la región del Polo Norte durante parte del año, aprovechando condiciones atmosféricas favorables para reducir el tiempo de viaje.

Según la planificación de Qantas, los vuelos diarios entre Sídney y Londres comenzarían en octubre de 2027 .

Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas. Foto: Qantas

Cómo será viajar en el avión

Además de la autonomía, uno de los principales desafíos del Proyecto Sunrise es mejorar la experiencia de los pasajeros durante un viaje de casi un día completo.

El Airbus contará con 238 asientos distribuidos entre primera clase, clase ejecutiva, turista superior y clase económica .

La menor cantidad de pasajeros respecto de un vuelo tradicional permitirá ofrecer más espacio en todas las cabinas.

La aeronave también incorporará una “zona de bienestar”, donde los viajeros podrán caminar, estirarse y acceder a refrigerios durante el trayecto .

Medidas para el sueño

Para reducir los efectos del desfase horario, Qantas trabajó junto a especialistas en salud y alimentación del Centro Charles Perkins de la Universidad de Sídney.

Entre las medidas estudiadas se encuentran cambios en la iluminación de la cabina y menús especialmente diseñados para ayudar al reloj biológico de los pasajeros.

Por ejemplo, algunos desayunos incluirán ingredientes como cafeína o chile para favorecer el estado de alerta , mientras que la intensidad de las luces variará según la etapa del vuelo para facilitar los ciclos de sueño.

Estas estrategias ya fueron puestas a prueba en vuelos experimentales realizados en 2019 entre Sídney, Londres y Nueva York.

En esos ensayos, voluntarios que siguieron programas específicos de alimentación, descanso, iluminación y actividad física presentaron un menor desfase horario y un mejor rendimiento cognitivo durante los días posteriores al viaje.