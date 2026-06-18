Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

La plataforma Tripadvisor acaba de publicar su ranking Travelers’ Choice Best of the Best 2026, listado en el que el hotel chileno Patagonia Camp figura por sexto año consecutivo.

En concreto, en la categoría All inclusive , subió desde el puesto 19 hacia el segundo a nivel mundial. Asimismo, se posicionó como el mejor de Sudamérica .

El reconocimiento se otorga exclusivamente a partir de las reseñas auténticas de viajeros en la plataforma durante los últimos 12 meses.

Según detallan, aquello se hace sin intervención comercial ni proceso de postulación por parte de los hoteles.

El único que supera a Patagonia Camp en la lista es Emerald Maldives Spa & Resort, ubicado en Fasmendhoo, Maldivas.

Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026 Cortesía

Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo

Patagonia Camp, ubicado a orillas del lago Toro, en las afueras del Parque Nacional Torres del Paine, recibió una calificación de 4.9/5.0, a partir de más de 1.300 reseñas de viajeros.

Es descrito como “un refugio especial que eleva el glamping a otro nivel” .

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“Situado junto a un pintoresco lago, el campamento ofrece lujosas yurtas con calefacción central, inodoro y baño. Durante su estancia, podrá disfrutar de una variada gastronomía diaria, vinos y cócteles de calidad, y barra libre ”.

“También ofrece diversas actividades al aire libre, como senderismo, pesca y piragüismo, guiadas por expertos naturalistas. Apreciará la amabilidad del personal y las increíbles vistas durante toda su estancia. Este magnífico lodge logra el equilibrio perfecto entre el encanto rústico y el confort moderno ”.

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El espacio ubicado en la Región de Magallanes opera en un entorno de más de 34.000 hectáreas de bosque nativo e integra en su modelo de gestión cuatro pilares: cuidado de las personas, respeto por el territorio, economía responsable y mejora continua.

Según detallan, la calidad de la coctelería se basa en ingredientes locales, mientras que la carta gastronómica prioriza productos regionales y de temporada.

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El hotel cuenta con 22 kilómetros de senderos autoguiados y ofrece una experiencia de Terapia de Bosque .

La gerente general de Patagonia Camp, Mariana Ramírez, declaró: “Este reconocimiento nos llena de orgullo, porque no viene de ningún jurado ni de personas que no se hayan quedado en el hotel. Viene de los propios viajeros que eligieron vivir la Patagonia con nosotros y decidieron contárselo al mundo”.

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“Escalar a la segunda posición global es la confirmación de que nuestra apuesta por el equipo, la experiencia y el cuidado del territorio tiene resonancia universal. Es también un motivo de orgullo para toda la Región de Magallanes y para el turismo chileno”.

Recientemente, Patagonia Camp también obtuvo la certificación Great Place to Work, lo que lo convirtió en la primera empresa de Magallanes y el primer hotel independiente en Chile en alcanzar este estándar.

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Dicha acreditación mide confianza, liderazgo, cultura y bienestar laboral, a través de evaluaciones externas e independientes.

Afirman que el hotel opera con dos plantas de tratamiento biológico de aguas, ha reducido los plásticos de un solo uso a menos del 5% de su operación, gestiona sus residuos orgánicos mediante compostaje con lombrices californianas, y avanza en la medición certificada de su huella de carbono con miras a la neutralidad en 2026.

El primer registro fue certificado por el programa Huella Chile en 2024, según precisan.

Puedes conocer más detalles sobre Patagonia Camp haciendo clic en este enlace.