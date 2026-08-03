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    Cuba sufre un nuevo apagón total horas después de restablecer el servicio eléctrico en gran parte de la isla

    La Unión Eléctrica activó los protocolos de restauración tras una nueva desconexión completa del sistema, en medio de una crisis energética que mantiene fuera de servicio varias unidades de generación y provoca reiteradas interrupciones del suministro.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Apagón en Cuba Norlys Perez

    Cuba volvió a quedar a oscuras la noche de este domingo luego de que la estatal Unión Eléctrica (UNE) confirmara una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), apenas horas después de haber logrado restablecer el suministro tras el apagón parcial registrado el sábado en la zona occidental de la isla.

    A través de sus redes sociales, la empresa informó que la interrupción generalizada se produjo a las 22.43 horas (hora local) y anunció que se trabaja en la activación de los protocolos de restauración para intentar recuperar el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

    La nueva caída del sistema ocurre a menos de un día de que la UNE comunicara la reposición del suministro en la región occidental de Cuba, incluida La Habana, luego de una falla que afectó a amplios sectores del país.

    De acuerdo con la empresa estatal, el apagón parcial del sábado se originó por un disparo simultáneo de las líneas de transmisión de 220 kilovoltios Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara, incidente que provocó la división del Sistema Electroenergético Nacional y posteriormente la desconexión de la zona occidental de la isla.

    Tras esa emergencia, la compañía informó durante la madrugada del domingo que había logrado restablecer el servicio eléctrico en las provincias afectadas.

    Sin embargo, advirtió que el sistema seguía operando bajo condiciones de fragilidad debido a que varias unidades termoeléctricas permanecían fuera de servicio por averías, mientras otras continuaban sometidas a trabajos de mantenimiento.

    El nuevo colapso del SEN profundiza la crisis energética que enfrenta Cuba desde hace varios años, marcada por el deterioro de su infraestructura eléctrica, la falta de capacidad de generación y los frecuentes cortes de suministro que afectan tanto a la población como a la actividad económica.

    En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró durante el fin de semana que las dificultades energéticas se han visto agravadas por las sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos, asegurando que el objetivo de Washington es “provocar el mayor castigo posible al pueblo cubano para conseguir su rendición”.

    Más sobre:CubaApagónDesconexión totalElectricidadUnión EléctricaSistema Electroenergético NacionalMundo

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