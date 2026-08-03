Diputada Parra (PPD) pide decretar estado de catástrofe para Angol y en sector de Araucanía Norte por graves inundaciones

La diputada Andrea Parra (PPD) solicitó este domingo al gobierno decretar estado de catástrofe para la comuna de Angol y el sector norte de la Región de La Araucanía, debido a los efectos que ha dejado el sistema frontal y las inundaciones registradas durante las últimas horas.

La parlamentaria afirmó que la magnitud de los daños hace necesaria una respuesta extraordinaria del Estado, con el objetivo de acelerar la entrega de recursos y fortalecer la ayuda destinada a las familias afectadas.

“La situación e inundaciones en Angol las últimas horas ha sido devastadora, y frente a la emergencia tomamos contacto con el delegado regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, para solicitarle que desde el gobierno se decrete estado de catástrofe para la zona, y así facilitar la entrega de recursos y ayudas que son urgentes, especialmente en el sector de Las Rocas y La Arboleda en Angol”, señaló.

La legisladora sostuvo que, si bien los equipos de emergencia han trabajado desde el inicio de la contingencia, la magnitud de los daños requiere una intervención más amplia por parte del Ejecutivo.

“El equipo municipal, Carabineros, Bomberos y los militares han estado en todo momento ayudando, y ahora es cuando se necesita que el Estado y el gobierno contribuyan rápidamente para sacar adelante a los cientos de vecinos damnificados que, la verdad, lo perdieron todo”, afirmó.

Durante las últimas horas, Angol se ha transformado en uno de los puntos más afectados por el sistema frontal que impacta a la zona centro-sur del país.

Las intensas precipitaciones provocaron el desborde de cursos de agua, obligando a evacuar distintos sectores mediante mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), mientras personal del Ejército, Bomberos, Carabineros y equipos municipales continúa desplegado en labores de rescate, apoyo a las familias y contención de la emergencia.

Al respecto, la jefa del Departamento de Gestión de Emergencias de Senapred, Catedrin Savaria, informó que el sistema frontal deja hasta ahora cerca de 8.000 personas afectadas por anegamientos y cortes de servicios básicos, además de alrededor de 5.000 personas aisladas producto del desborde de ríos.

Según el balance entregado por Senapred, las comunas más afectadas corresponden a Angol, Lumaco, Traiguén, Cholchol y Carahue, donde continúan desplegados equipos de emergencia para atender las distintas situaciones derivadas de las intensas precipitaciones.

Uno de los sectores que concentra mayor preocupación es Las Rocas 2, en Angol, donde 273 familias están siendo evacuadas preventivamente debido a la crecida del río Vergara.

Hasta el último balance entregado por las autoridades, el gobierno informó que “mantiene un monitoreo permanente” de la situación en La Araucanía, donde persiste la preocupación por el comportamiento de los ríos Vergara, Renaico, Cholchol e Imperial, además de los trabajos de extracción de agua y protección de viviendas en los sectores más afectados de Angol.