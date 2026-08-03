Sistema frontal: suben a 1.142 los damnificados, 6.243 aislados y más de 4.700 viviendas con daños entre las regiones del Maule y Los Lagos

El río Andalién se desbordó a la altura del sector Chaimávida en la comuna de Concepción, provocando la inundación de amplios sectores y la evacuación de quienes ahí viven

Las autoridades actualizaron este domingo el balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, informando que la emergencia deja hasta ahora dos personas fallecidas, más de un millar de damnificados y miles de personas aisladas, mientras continúan vigentes alertas por crecidas y desbordes de ríos en distintas regiones.

El reporte fue entregado tras una nueva mesa técnica nacional encabezada por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

Durante la instancia, Cebrián explicó que los equipos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres permanecen desplegados en las zonas afectadas, concentrando sus esfuerzos en las emergencias derivadas de desbordes de ríos, aumento de caudales y remociones en masa registradas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

“A nivel país, a esta hora se mantienen 10 alertas rojas y 9 alertas amarillas, todas ellas por desbordes y crecidas emitidas por los Senapred regionales”, señaló.

La directora agregó que durante la jornada se activó en diez oportunidades el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), de las cuales siete correspondieron a la Región del Biobío, principalmente para las comunas de Nacimiento y Concepción, y tres a la comuna de Angol, en La Araucanía.

Más de mil damnificados y seis mil personas aisladas

En cuanto a la afectación, Senapred informó que el sistema frontal deja un saldo de dos personas fallecidas en la comuna de Panguipulli, además de 1.142 personas damnificadas, 119 albergadas y 6.243 personas aisladas.

El balance también da cuenta de 25 viviendas destruidas, 632 con daño mayor, 4.119 con daño menor y 1.123 inmuebles que continúan siendo evaluados por los equipos municipales y organismos desplegados en terreno.

No obstante, precisó que estas cifras podrían modificarse durante las próximas horas, en la medida que los equipos de emergencia logren acceder a sectores que permanecen aislados.

“Aun cuando ha dejado de precipitar en esta zona y para mañana (lunes) se esperan precipitaciones débiles en el tramo, hay situaciones de emergencia que se mantienen activas, sectores que presentan acumulación de agua y lugares donde los terrenos están reblandecidos, por lo que siguen representando un riesgo para las personas”, advirtió.

Clientes sin electricidad

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que las lluvias comenzaron a disminuir en las regiones del Biobío y La Araucanía, donde se concentró la mayor intensidad del evento durante la jornada.

La autoridad destacó además una importante recuperación del suministro eléctrico.

“Respecto al servicio eléctrico, a la medianoche de ayer había 250 mil clientes sin suministro en todo el país. Hoy, en el tramo afectado por el sistema frontal, hay del orden de 50 mil clientes sin luz. Esto significa que prácticamente el 99% del país se encuentra con suministro eléctrico”, sostuvo.

No obstante, indicó que la Región del Maule continúa siendo la más afectada en esta materia, con cerca de 13 mil clientes sin servicio, mientras cuadrillas provenientes de Santiago trabajan para acelerar la reposición del suministro.

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Situación por regiones

En el detalle regional, Pavez informó que en Ñuble permanecen 388 personas aisladas en la comuna de Ránquil, aunque destacó que los caudales de los ríos han comenzado a descender.

En la Región del Maule, explicó que una remoción en masa registrada en el sector de Putú, en Constitución, movilizó al Ejército para apoyar las labores de despeje y limpieza, luego de que en una hora cayeran 36 milímetros de lluvia, activando quebradas y cuencas secundarias.

En el Biobío, la principal preocupación sigue siendo el comportamiento del río Andalién, cuyo nivel continúa bajo monitoreo permanente debido al riesgo de desborde. Además, continúan personas aisladas en Alto Biobío y se reportó el desborde de un estero en Penco, aunque sin afectar viviendas.

Respecto de La Araucanía, el subsecretario indicó que persiste preocupación por el aumento del caudal de los ríos Vergara, Renaico, Cholchol e Imperial.

En Angol, añadió, el gobierno reforzó el despliegue de recursos con apoyo del Ejército, motobombas de alto flujo, camiones limpiafosas y personal adicional de Bomberos para enfrentar las inundaciones.

En Los Ríos, las autoridades mantienen especial atención en la población Foitzick, en la comuna de La Unión, donde la acumulación de agua aún impide iniciar completamente las labores de limpieza. Paralelamente, comenzaron trabajos de sanitización de calles, instalación de baños químicos y campañas de vacunación para prevenir enfermedades.

Finalmente, en Los Lagos, el monitoreo continúa centrado en la crecida del río Bueno, que mantiene sectores aislados en la comuna de San Pablo, así como en el comportamiento de los ríos Rahue y Damas, cuyos niveles permanecen elevados, aunque sin provocar daños estructurales hasta el momento.

Las autoridades insistieron en que, si bien el sistema frontal comienza a perder intensidad, la emergencia continúa activa debido a que numerosos cursos de agua permanecen sobre sus niveles normales, por lo que reiteraron el llamado a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales y respetar las instrucciones de evacuación cuando sean emitidas.