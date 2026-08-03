“Sus viviendas van a estar seguras”: Gobierno despliega al Ejército para resguardar sectores evacuados en Angol por el sistema frontal

Santiago 1 de julio 2026. El biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, encabeza punto d prensa en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile

El gobierno anunció este domingo el despliegue del Ejército, en coordinación con Carabineros, para resguardar las viviendas ubicadas en sectores evacuados de la comuna de Angol, en la Región de La Araucanía, con el objetivo de entregar seguridad a las familias afectadas por el sistema frontal y facilitar su salida de las zonas de riesgo.

La medida fue dada a conocer por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, tras encabezar una nueva mesa técnica de monitoreo de la emergencia junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

Durante el balance, la autoridad explicó que el desborde de un río en los sectores Las Rocas y Coñuñuco, en Angol, obligó a emitir mensajes de evacuación para numerosas familias, varias de las cuales manifestaron preocupación por abandonar sus viviendas debido al temor de sufrir robos o daños en sus pertenencias.

“ Nosotros queremos señalarles a estas familias que evacúen tranquilas, que puedan dirigirse a albergues habilitados o a casas de familiares, si así lo estiman, porque sus viviendas van a estar seguras durante la noche ”, afirmó.

El biministro explicó que el gobierno resolvió implementar un operativo especial de resguardo en las zonas evacuadas.

“Hemos definido establecer que el Ejército, en coordinación con Carabineros, genere un perímetro de seguridad en torno a las viviendas afectadas. De esta forma, las familias que han tenido cierta reticencia a dejar sus hogares por temor a la afectación de sus enseres por parte de terceros, puedan tener la tranquilidad de que existirá el resguardo suficiente para abandonar sus casas y retornar a ellas mañana, sin seguir exponiéndose a eventuales crecidas de los ríos”, indicó.

Lluvias disminuyen, pero persiste el riesgo

Si bien Alvarado informó que las precipitaciones han comenzado a disminuir en intensidad, advirtió que el peligro no ha terminado debido a que los caudales de diversos ríos continúan aumentando.

“Quisiera manifestar que hay disminuciones en las precipitaciones, existen ciertos grados de riesgo en crecidas de ríos, por lo que se deben seguir las recomendaciones de las autoridades para evacuar en caso de que se les indique”, sostuvo.

Asimismo, informó que el Ministerio de Salud reforzó las medidas preventivas en las zonas afectadas para disminuir el riesgo sanitario posterior a las inundaciones.

“También señalar que, a través del Ministerio de Salud, se han reforzado medidas para vacunaciones y evitar enfermedades en las zonas afectadas por las inundaciones”, agregó.

Refuerzo con motobombas y suspensión de clases

Como parte de las acciones adoptadas desde el nivel central, el gobierno también anunció la contratación de servicios especiales de motobombas de alto flujo para acelerar el retiro de agua acumulada en las comunas con mayores afectaciones.

“Desde el nivel central estamos coordinando la contratación de servicios especiales de motobombas de alto flujo, para que puedan disminuirse los niveles de agua, fundamentalmente en las localidades que han sido afectadas en La Unión y en Angol”, explicó Alvarado.

Finalmente, el secretario de Estado confirmó que, debido a las condiciones que aún persisten en distintas comunas del sur del país, se resolvió suspender las clases para este lunes en aquellos territorios con mayor impacto del sistema frontal.

“Respecto al tema de las clases, es necesario señalar que, como una manera de prevenir y dar seguridad a los educandos que deben concurrir a los colegios, para el día de mañana, en determinadas comunas que tienen un grado de afectación importante, se ha determinado suspender clases”, concluyó.