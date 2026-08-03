Milei vuelve al ataque contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, no es inocente”

Un nuevo episodio del choque diplomático entre Argentina y Brasil protagonizó esta jornada el presidente transandino, Javier Milei, luego de que en una entrevista concedida a un medio local reafirmara que su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva es un “ladrón” y un “corrupto”, al señalar que la condena en su contra en el marco de la operación Lava Jato fue anulada por cuestiones procesales.

“Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente” , sostuvo el libertario en el programa La Cornisa, del canal LN+.

Además, el jefe de Estado defendió el tono de sus declaraciones previas contra el mandatario brasileño y rechazó las críticas emitidas en su contra desde Brasilia.

“Agresivo es que alguien robe. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar” , sostuvo, tras lo cual sostuvo que las expresiones que utilizó contra Lula “fueron espontáneas”.

Las palabras de Milei se dan luego de que la semana pasada el propio líder transandino, durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en Sao Paulo, lanzara duros epítetos contra Lula, incluyendo “ladrón”, “corrupto”, “presidiario” y “basura socialista”.

El impasse diplomático

Todo se desató el pasado 25 de julio, cuando durante su discurso en Sao Paulo, además a criticar duramente a Lula, describió al gobierno brasileño como integrado por “socialistas ladrones”. Asimismo, cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, luego de afirmar que el magistrado le había negado un pedido para visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, entre otras imputaciones.

Los insultos de Milei recibieron una rápida respuesta: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, y al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, para que dieran explicaciones.

Lula le respondió a Milei días después de que el argentino le propinara insultos en su propio país y en plena campaña electoral. “Ustedes vieron la payasada que hizo aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es la de un jefe de Estado. No voy a entrar en un intercambio de palabras con ‘esa cosa’”.

“A mí me gusta el pueblo argentino”, aclaró el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y añadió: “Aprendí muy pronto que no soy ni mejor ni peor que nadie. Quiero estar en igualdad de condiciones. Y mientras yo sea presidente y esté vivo, nadie de afuera se va a entrometer en las elecciones brasileñas”.