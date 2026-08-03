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    Cadem: 87% rechaza alza de aranceles de EE.UU. y 57% desaprueba cómo el gobierno ha gestionado la relación con Washington

    De acuerdo con el sondeo, más de la mitad de los encuestados (52%) cree que Chile debería privilegiar sus relaciones comerciales con China, frente a un 32% que alcanza la nación norteamericana.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Qué aranceles impuso Donald Trump a Chile y el resto de los países en Latinoamérica. Foto: AP.

    Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem arrojó que un 87% de los encuestados rechaza la decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles a una parte importante de las exportaciones chilenas y 57% desaprueba la forma en como el gobierno ha gestionado la relación con Washington, mientras que solo un 29% la aprueba.

    En este marco, el 52% cree que Chile debería privilegiar sus relaciones comerciales con China, 38% con la Unión Europea, 37% con Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 32% con Estados Unidos, 31% con India y el sudeste asiático y 26% con América Latina. Sobre el socio estratégico con el que a Chile le conviene profundizar sus relaciones comerciales, 54% estima que deberían ser China y EE.UU. por igual, un 29% solo por el gigante asiático y el 14% por la nación norteamericana.

    En el plano político, en tanto, el sondeo arrojó que un 76% cree que la sociedad chilena está muy o bastante dividida y la política es lo que más genera esta división.

    Respecto de la gestión del Presidente José Antonio Kast, un 36% de los sondeados la aprueba, frente a un 60% que la desaprueba.

    Y sobre el foco que debería tener la actual administración, un 77% prefiere que priorice la gestión de la emergencia, seguridad, economía e inmigración por sobre la batalla cultural o defensa de los valores frente al avance de ideologías progresistas (9%).

    Más sobre:CademarancelesEE.UU.

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