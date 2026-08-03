Cadem: 87% rechaza alza de aranceles de EE.UU. y 57% desaprueba cómo el gobierno ha gestionado la relación con Washington

Qué aranceles impuso Donald Trump a Chile y el resto de los países en Latinoamérica. Foto: AP.

Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem arrojó que un 87% de los encuestados rechaza la decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles a una parte importante de las exportaciones chilenas y 57% desaprueba la forma en como el gobierno ha gestionado la relación con Washington, mientras que solo un 29% la aprueba.

En este marco, el 52% cree que Chile debería privilegiar sus relaciones comerciales con China, 38% con la Unión Europea, 37% con Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 32% con Estados Unidos, 31% con India y el sudeste asiático y 26% con América Latina. Sobre el socio estratégico con el que a Chile le conviene profundizar sus relaciones comerciales, 54% estima que deberían ser China y EE.UU. por igual, un 29% solo por el gigante asiático y el 14% por la nación norteamericana.

En el plano político, en tanto, el sondeo arrojó que un 76% cree que la sociedad chilena está muy o bastante dividida y la política es lo que más genera esta división.

Respecto de la gestión del Presidente José Antonio Kast, un 36% de los sondeados la aprueba, frente a un 60% que la desaprueba.

Y sobre el foco que debería tener la actual administración, un 77% prefiere que priorice la gestión de la emergencia, seguridad, economía e inmigración por sobre la batalla cultural o defensa de los valores frente al avance de ideologías progresistas (9%).