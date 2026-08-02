Compensación por exención de contribuciones: Vodanovic pide que Subdere transparente cuánto recibirá cada comuna

Tomás Vodanovic emplaza a la Subdere: pide publicar montos por comuna y votar fórmula de compensación por exención de contribuciones

La discusión por la fórmula con que el gobierno compensará a los municipios, tras la exención del pago de contribuciones, volvió a tensionar el debate tras las declaraciones del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien emplazó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a transparentar cuánto recibiría cada una de las 345 comunas del país bajo las dos alternativas en discusión.

Durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, el jefe comunal planteó que el organismo publique una comparación entre el mecanismo impulsado por el Ejecutivo y la propuesta de traspasar la totalidad de los recursos al Fondo Común Municipal (FCM).

“Yo le pediría a la Subdere que transparente el listado de las 345 comunas de Chile, diga cuántos recursos les van a llegar a esas comunas con la propuesta del gobierno y diga cuántos recursos les van a llegar si inyectamos los 200 millones de dólares al Fondo Común Municipal, y sometamos esto a votación de los alcaldes”, señaló.

La controversia se produce antes de que el Senado revise este martes el informe de la Comisión Mixta sobre la reforma que contempla la exención, una medida que ha enfrentado a alcaldes por el mecanismo utilizado para compensar los recursos que dejarán de percibir los municipios.

Tomás Vodanovic emplaza a la Subdere: pide publicar montos por comuna y votar fórmula de compensación por exención de contribuciones PEDRO RODRIGUEZ

Durante la entrevista, se mencionó la carta respaldada por 162 alcaldes, quienes apoyan la fórmula del Ejecutivo. Vodanovic contrastó esas adhesiones con las 104 firmas reunidas por la declaración que solicita modificar el mecanismo y que, según afirmó, continuaba sumando respaldos.

“Yo te aseguro que, de esos 160 alcaldes, si tú les muestras una lista comparativa de los ingresos que van a recibir bajo la propuesta del gobierno y de los ingresos que recibirían si todos los recursos se inyectan al Fondo Común Municipal, al menos la mitad de las firmas se esfuma de esa carta”, afirmó.

Vodanovic argumentó que la distribución mediante el FCM beneficiaría a más del 75% de los municipios, porque dirigiría los recursos hacia las comunas con mayores necesidades y no necesariamente hacia aquellas donde se concentran las viviendas de mayor avalúo fiscal.

“Se rompe el acuerdo”

El alcalde de Maipú también sostuvo que el acuerdo alcanzado previamente con el gobierno perdió validez cuando se descartó focalizar la exención.

Según explicó, la propuesta de los alcaldes contemplaba que dejaran de pagar contribuciones las personas mayores con ingresos inferiores a $3 millones mensuales, mientras el tributo se mantendría para quienes superaran ese monto y fueran propietarios de viviendas avaluadas en más de $350 millones.

Vodanovic indicó que la focalización y la compensación municipal eran dos componentes complementarios del mismo acuerdo.

“En la medida que se rompe uno, se rompe el acuerdo”, señaló. “Jamás hubiésemos aceptado que mediante impuestos generales se compensen las contribuciones que deja de pagar una vivienda de dos millones de dólares habitada por un director de empresa o un ministro de Estado. Eso es absolutamente regresivo”.

A su juicio, al eliminar la focalización, la compensación debe volver a discutirse para evitar que recursos generales terminen cubriendo el beneficio recibido por propietarios de altos ingresos.

Propone una redistribución gradual

Vodanovic reconoció que una modificación inmediata podría generar dificultades presupuestarias en las comunas de mayores ingresos y abrió la puerta a implementar una redistribución progresiva.

Como ejemplo, relató una conversación con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, quien le habría señalado que el municipio podría adaptarse a una reducción de $10 mil millones, pero no si se aplicaba completamente de un año para otro.

“Si esto me lo hacen a cinco años, paulatinamente, de 10% a 10% por año, probablemente yo podría ajustarme”, habría señalado la jefa comunal, según dijo el alcalde de Maipú.

El alcalde añadió que una disminución inmediata cercana a $13 mil millones para Las Condes podría generar un problema importante para su administración, pero sostuvo que las autoridades de las comunas con mayores recursos también deberían considerar la desigualdad existente en el sistema municipal.

Tomás Vodanovic emplaza a la Subdere: pide publicar montos por comuna y votar fórmula de compensación por exención de contribuciones PEDRO RODRIGUEZ

El jefe comunal afirmó que actualmente existen municipios que manejan un presupuesto por habitante hasta seis veces superior al de otras comunas de una misma ciudad.

“Tenemos 35 islas dentro de la ciudad de Santiago, donde algunas manejan un presupuesto seis veces mayor que otras”, expresó.

Según Vodanovic, esta diferencia se traduce directamente en la frecuencia con que los municipios pueden prestar servicios como pavimentación, demarcación vial, poda de árboles, retiro de residuos y mantención de áreas verdes.

Para ilustrar esa brecha, señaló que Maipú dispone de cerca de $5 mil millones anuales para pavimentación, recursos que, según afirmó, se agotan durante el primer semestre pese a la cantidad de calles deterioradas.

“Hay límites. Cuando a nosotros, manejando un presupuesto seis veces menor por habitante que otras comunas, se nos dice ‘sean más eficientes’, créeme que lo somos. Pero también hay un desconocimiento de cómo se organiza un presupuesto municipal”, afirmó.