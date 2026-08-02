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    Lula lanza candidatura para un cuarto mandato en Brasil: promete reforzar la defensa

    El Partido de los Trabajadores oficializó al mandatario de 80 años. Durante el acto en São Paulo, Lula afirmó que quiere impedir una eventual invasión destinada a capturar al presidente, en una aparente alusión a lo ocurrido con Nicolás Maduro en Venezuela.

    Por 
    Felipe Rivera
    Lula lanza candidatura para un cuarto mandato en Brasil: promete reforzar la defensa Marcelo Camargo/Agência Brasil

    La carrera presidencial de Brasil ya tiene oficialmente en competencia a su principal figura oficialista. El Partido de los Trabajadores (PT) proclamó este domingo la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará en octubre un cuarto mandato no consecutivo y prometió aumentar la inversión en defensa para proteger la soberanía del país.

    Durante la convención celebrada en São Paulo, el mandatario afirmó que quiere preparar a Brasil para impedir una intervención extranjera que permita capturar al jefe de Estado.

    “Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra”, declaró Lula durante su discurso.

    La frase fue interpretada como una alusión a la operación desplegada por Estados Unidos el pasado 3 de enero, cuando fuerzas especiales capturaron en Caracas al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa.

    Lula lanza candidatura para un cuarto mandato en Brasil: promete reforzar la defensa. Imagen referencial.

    El mandatario pidió a la militancia de izquierda dejar de considerar la defensa como una materia secundaria y aseguró que un eventual cuarto gobierno suyo se tomará con mayor seriedad el fortalecimiento militar.

    “Quiero estar preparado para que nadie se atreva a tomarnos por tontos. ¿Está claro? Por eso es importante saber que necesitamos invertir en la defensa”, sostuvo.

    Lula señaló que países como Alemania, Inglaterra y Japón están reforzando sus industrias militares y planteó que Brasil debe seguir la misma dirección para proteger a su población, sus fronteras y sus recursos estratégicos.

    También cuestionó que un país con la extensión territorial de Brasil no cuente con una fábrica propia de drones y vinculó ese déficit con las dificultades para vigilar sus fronteras. “¿Cómo es posible que un país del tamaño de Brasil no tenga una fábrica de drones?”, preguntó. “Hay demasiada gente invadiendo nuestro territorio, y esto se acabará”.

    Además de fortalecer la industria de defensa, el presidente prometió proteger los minerales estratégicos del país y advirtió que ninguna potencia extranjera podrá acceder a esos recursos sin respetar la soberanía brasileña.

    A sus 80 años, Lula enfrentará su séptima campaña por la Presidencia. El dirigente gobernó Brasil entre 2003 y 2010, regresó al poder en 2023 y ahora busca extender su administración hasta 2030.

    Durante su intervención, comparó su trayectoria electoral con la carrera de Pelé y los mundiales de fútbol. “Pelé, la gran estrella del fútbol del siglo XX, considerado el atleta del siglo, solo jugó en cuatro Mundiales. Lo que no saben es que este Mundial mío es el séptimo”, afirmó.

    El PT volvió a presentar al vicepresidente Geraldo Alckmin como compañero de fórmula. La convención también reunió a representantes del PSB, PSOL, PDT, PCdoB, Partido Verde y Rede, en una muestra de unidad del bloque progresista de cara a la primera vuelta.

    Campaña apunta al voto femenino

    La actividad estuvo marcada por una estrategia orientada hacia las mujeres. Antes del discurso de Lula, la organización proyectó videos sobre políticas de acceso a guarderías, salud, microcréditos y prevención de la violencia de género.

    El mandatario cuestionó que ninguna mujer hubiese intervenido inicialmente en el acto y pidió a la primera dama, Janja da Silva, dirigirse a las asistentes.

    “Mi Gobierno y el Partido de los Trabajadores deben tener el valor de decir alto y claro: no pasa nada por perder votos. El tipo tendrá que elegir: o maltrata a las mujeres o vota por mí. Si maltrata a las mujeres, no tiene por qué votar por mí”, declaró.

    El candidato también defendió las atribuciones de la Presidencia frente al avance del Congreso y aseguró que no puede permitir que el jefe de Estado continúe perdiendo poder ante el Legislativo. Como ejemplo, mencionó el control sobre la creación de universidades y los nombramientos de integrantes del Supremo Tribunal Federal.

    Lula mantiene ventaja sobre Flávio Bolsonaro

    El principal adversario del mandatario será el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, cuya candidatura fue oficializada por el Partido Liberal.

    La última encuesta Datafolha ubica a Lula con un 48% de las preferencias frente al 43% de Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje. El estudio entrevistó a 2.004 personas y presenta un margen de error de dos puntos porcentuales.

    Lula lanza candidatura para un cuarto mandato en Brasil: promete reforzar la defensa. En la imagen Flávio Bolsonaro.

    En primera vuelta, el actual presidente alcanza un 40%, mientras el senador obtiene un 32%. El escenario electoral está marcado además por el apoyo público entregado a Flávio Bolsonaro por dirigentes extranjeros como Javier Milei y Benjamin Netanyahu.

    Lula llega a la campaña defendiendo la reducción del desempleo y de la pobreza durante su administración, pero enfrentará cuestionamientos por la desaceleración económica, las altas tasas de interés, el déficit fiscal y el aumento de la deuda pública. También deberá responder al impacto político de dos investigaciones por presunto tráfico de influencias contra su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva.

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