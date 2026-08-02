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    Angol suspende clases en establecimientos municipales tras afectaciones por sistema frontal

    Según el registro del Senapred hay 76 personas damnificadas en la comuna, además de 25 viviendas con daños mayores.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de @regimiento.husares en X

    Todos los establecimientos dependientes de la Dirección de Educación Municipal de Angol tendrán suspendidas sus clases para el lunes 3 y martes 4 de agosto, por la emergencia que levantó el sistema frontal.

    Así lo informó la Municipalidad de la ciudad ubicada en la provincia de Malleco de Región de La Araucanía durante este domingo. La determinación se basó en las condiciones climáticas complejas que han afectado a diferentes sectores de la comuna con lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos, que han dificultado la conectividad y el desplazamiento.

    Imagen de @regimiento.husares en X

    De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hay 76 personas damnificadas en Angol. En cuanto a daños estructurales, hay 25 viviendas con deterioro mayor y 35 con destrucción en menor grado.

    “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia, especialmente con nuestros estudiantes, apoderados y funcionarios del sistema de educación municipal que también se han visto afectados por la crecida de aguas y el desborde de los cursos fluviales en distintos puntos de la comuna”, afirmaron desde la Dirección de Educación Municipal de Angol.

    Así, llamaron a la comunidad a resguardar su seguridad, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informados.

    Imagen de @regimiento.husares en X

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