Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

El meteorólogo y encargado de difusión de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga, anticipó que la próxima semana estará marcada por condiciones de tiempo inestable y el ingreso de un nuevo sistema frontal hacia mediados de semana.

En entrevista con La Tercera, Zúñiga explicó que entre lunes y martes no se prevé el ingreso de sistemas frontales que afecten a la zona central y centro-sur del país, aunque indicó que la atmósfera continuará inestable.

“Continúa algo inestable (...) igual para estar en una probabilidad de algunos chubascos aislados, pero sin ninguna importancia que esté afectando la zona centro y centro-sur del país”, señaló.

Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal. En la imagen, Arnaldo Zúñiga.

Frente llegaría el miércoles

El especialista indicó que un nuevo sistema frontal se aproxima para el miércoles , el que inicialmente alcanzaría la Región de La Araucanía durante la mañana, posteriormente la Región de Ñuble en horas de la tarde y, hacia la tarde-noche, la Región Metropolitana.

No obstante, precisó que, hasta el momento, este sistema frontal se mantiene dentro de parámetros normales.

“Con respecto a los valores, completamente dentro del rango normal, hasta el momento no viene acompañado (...) de mucha cantidad de calor y vapor de agua”, explicó.

Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Zona norte no recibiría precipitaciones esta semana

Respecto de la zona norte, el meteorólogo sostuvo que el sistema frontal previsto para el miércoles no alcanzaría sectores como la Región de Coquimbo.

“Por lo menos hacia el día miércoles no está llegando hasta ese sector (...) la zona norte no va a ser afectada”, afirmó.

Sin embargo, agregó que, considerando la condición de El Niño, existe la posibilidad de que durante lo que resta del invierno esa zona vuelva a recibir sistemas frontales, aunque señaló que es muy baja la probabilidad de repetir un evento extremo como el registrado recientemente.

Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

No descarta nuevos eventos intensos

Consultado sobre la posibilidad de que la Región Metropolitana vuelva a experimentar un sistema frontal de gran magnitud durante agosto, Zúñiga indicó que esa posibilidad no puede descartarse.

“No se puede descartar (...) que tengamos otro evento fuerte”, sostuvo, agregando que la condición de El Niño mantiene una probabilidad de que se generen nuevamente precipitaciones fuera de lo normal.

En ese sentido, sobre la zona sur precisó que esta continuará siendo afectada por sistemas frontales durante los próximos meses.

Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

“Va a seguir siendo afectada por sistemas frontales, con precipitaciones”, señaló, agregando que el pronóstico estacional apunta a valores de precipitaciones por sobre lo normal en esa zona.

Finalmente, Zúñiga sostuvo que durante el resto del invierno existe una alta probabilidad de que continúen registrándose episodios de vientos fuertes asociados al paso de sistemas frontales.

Asimismo, explicó que estas condiciones también favorecen la ocurrencia de marejadas moderadas a fuertes en el litoral chileno, especialmente cuando coinciden las marejadas de origen astronómico con aquellas generadas por el viento asociado a los sistemas frontales.