Sistema frontal en Ñuble: carpa de festival montañero en el Valle Las Trancas se derrumba sobre sus asistentes

Carpa de festival montañero en el Valle Las Trancas se derrumbó sobre sus asistentes

El colapso de una de las estructuras instaladas para la quinta edición del Mountain Fest frustró la actividad montañera en el Valle Las Trancas de la Región del Ñuble.

A las 15:00 horas del sábado 1 de agosto se abrieron las puertas del evento para recibir a los asistentes. “Ni la lluvia ni la nieve nos detienen. Contamos con una carpa que es a prueba de literalmente todo”, publicitaron desde la productora del festival el pasado 22 de julio.

Por el avance de un sistema frontal, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes para las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, a partir de la mañana del sábado hasta la mañana del domingo.

Y es que finalmente la carpa principal de la velada se derrumbó, aparentemente por la cantidad de nieve que cayó sobre ella. La situación fue controlada y contó con Bomberos de la comuna Pinto para apoyar en terreno. No se han reportado personas con lesiones de gravedad a raíz del incidente.

Mountain Fest ofrece disculpas y asegura que contaban autorización

Ante el imprevisto y la cancelación de la actividad, Mountain Fest se disculpó a través de sus redes sociales. “La suspensión del evento ha sido una decisión profundamente dolorosa, pero indispensable para resguardar la seguridad de nuestros asistentes, trabajadores, artistas y colaboradores”, señalaron.

En el comunicado, afirmaron que los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato, y que se procedió a la evacuación de los asistentes en coordinación con las autoridades y organismos competentes.

Además, recalcaron que el evento contaba con toda la autorización y documentación requerida para su realización, además de un plan de emergencia que se activó tras lo ocurrido.

Por esto, se encuentran recopilando antecedentes técnicos, contractuales y operativos, que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes cuando se determinen las causas y responsabilidades involucradas.