¿Quién es Alfonso Fernández Magallón, el líder del Cártel de Los Reyes detenido en México?

Alfonso Fernández Magallón, conocido como “Poncho La Quiringua”, fue detenido en un operativo del Ejército mexicano realizado por tierra y aire en el estado de Michoacán. De acuerdo con la información disponible, es considerado el actual líder del Cártel de Los Reyes, una de las células delictivas que conforman Cárteles Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura. Según la información entregada, Fernández Magallón fue socio de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “Wuicho”, identificado como otro de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad estadounidenses.

Una investigación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) concluyó que “Poncho La Quiringua” traficó durante décadas cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos junto a sus aliados de Cárteles Unidos, encabezados por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, de Tepalcatepec.

Según esa investigación, Fernández Magallón controlaba pistas de aterrizaje utilizadas por aeronaves que transportaban cocaína desde Colombia hacia Michoacán.

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Asimismo, se indica que reclutaba mercenarios colombianos especializados en el manejo de explosivos y drones con el objetivo de enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización con la que el Cártel de Los Reyes disputa el control de los municipios de Los Reyes, Tingüindín, Tocumbo y Peribán, en Michoacán.

En febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). La información señala que esta organización surgió como una alianza de células criminales en Michoacán para impedir la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación en el oeste del estado.

Finalmente, Fernández Magallón es requerido por una Corte de Columbia por delitos de conspiración para el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, acusación correspondiente a julio de 2023 y que fue hecha pública en julio de 2025, coincidiendo con el anuncio de sanciones del Tesoro estadounidense contra líderes de Cárteles Unidos y la oferta de recompensa por su captura.