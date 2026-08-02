Senapred eleva a 461 cifra de damnificados y a 6.183 la de aislados por sistema frontal.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este domingo un nuevo balance de los afectados por el sistema frontal en la zona centro sur.

Según detalló la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, la cifra de fallecidos se mantiene en dos personas. Se trata de los ocupantes de una camioneta que viajaban por la ruta que une Panguipulli con Licán Ray en la Región de Los Ríos, específicamente en el sector de Pata de Gallo, y que fueron impactados por la caída de un árbol sobre el vehículo.

En cuanto a los damnificados Cebrián dijo que éstos llegan a 461, mientras que el último balance de Senapred, entregado anoche, reportaba 347 personas en esta condición.

La mayor cantidad de damnificados se ubican en la Región de Ñuble con 172, seguidos de las regiones de O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos con 91, 84 y55 afectados, respectivamente.

Por su parte el número de aislados se incrementó a 6.183 desde los 2.052 reportados en el balance previo, con la Región de La Araucanía concentrando por lejos la mayor cantidad de afectados, los que suman 5.032.

Luego se ubican las regiones del Maule con 317 personas aisladas, seguido de Los Lagos, Biobío y Ñuble con 300, 252 y 234 afectados, respectivamente.

En cuanto a la afectación de viviendas se contabilizan 17 totalmente destruidas, 379 con daño mayor y 2.908 con daño menor, mientras que 1.200 se encuentran en evaluación.

Concepcion, 1 de agosto de 2026. Familias son evacuadas de sus hogares debido al peligro de desborde del rio Andalien en el sector Santa Rita. Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Suministro eléctrico

Por otra parte, según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se reporta un total de 101.905 clientes sin suministro eléctrico.

De éstos la mayoría está en la Región del Maule con 24.200 casos, seguido de O’Higgins con 20.618 y La Araucanía con 18.189.

La funcionaria precisó que en las últimas horas en el tramo entre La Araucanía y Maule se reportaron diversos aumentos de cauces, desbordes ríos y esteros así como también el registro de remociones en masa y socavones que han dificultado la conexión terrestre de estas zonas.

Añadió que si bien esta madrugada la Dirección Meteorológica de Chile canceló la alerta por precipitaciones moderadas a fuertes desde la Región de O’Higgins a la Región del Biobío debido al debilitamiento del sistema frontal aún se mantiene vigente el aviso por nubes convectivas que podrían generar tornados entre las regiones del Biobío y Los Lagos.