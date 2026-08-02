SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Senapred eleva a 461 cifra de damnificados y a 6.183 la de aislados por sistema frontal

    Según detalló la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, el número de fallecidos se mantiene en dos personas. La Región de Ñuble concentra la mayor cantidad de damnificados, mientras que La Araucanía tiene el más alto porcentaje de aislados.

    Por 
    Patricia San Juan
    Senapred eleva a 461 cifra de damnificados y a 6.183 la de aislados por sistema frontal. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este domingo un nuevo balance de los afectados por el sistema frontal en la zona centro sur.

    Según detalló la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, la cifra de fallecidos se mantiene en dos personas. Se trata de los ocupantes de una camioneta que viajaban por la ruta que une Panguipulli con Licán Ray en la Región de Los Ríos, específicamente en el sector de Pata de Gallo, y que fueron impactados por la caída de un árbol sobre el vehículo.

    En cuanto a los damnificados Cebrián dijo que éstos llegan a 461, mientras que el último balance de Senapred, entregado anoche, reportaba 347 personas en esta condición.

    La mayor cantidad de damnificados se ubican en la Región de Ñuble con 172, seguidos de las regiones de O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos con 91, 84 y55 afectados, respectivamente.

    Por su parte el número de aislados se incrementó a 6.183 desde los 2.052 reportados en el balance previo, con la Región de La Araucanía concentrando por lejos la mayor cantidad de afectados, los que suman 5.032.

    Luego se ubican las regiones del Maule con 317 personas aisladas, seguido de Los Lagos, Biobío y Ñuble con 300, 252 y 234 afectados, respectivamente.

    En cuanto a la afectación de viviendas se contabilizan 17 totalmente destruidas, 379 con daño mayor y 2.908 con daño menor, mientras que 1.200 se encuentran en evaluación.

    Concepcion, 1 de agosto de 2026. Familias son evacuadas de sus hogares debido al peligro de desborde del rio Andalien en el sector Santa Rita. Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Suministro eléctrico

    Por otra parte, según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se reporta un total de 101.905 clientes sin suministro eléctrico.

    De éstos la mayoría está en la Región del Maule con 24.200 casos, seguido de O’Higgins con 20.618 y La Araucanía con 18.189.

    La funcionaria precisó que en las últimas horas en el tramo entre La Araucanía y Maule se reportaron diversos aumentos de cauces, desbordes ríos y esteros así como también el registro de remociones en masa y socavones que han dificultado la conexión terrestre de estas zonas.

    Añadió que si bien esta madrugada la Dirección Meteorológica de Chile canceló la alerta por precipitaciones moderadas a fuertes desde la Región de O’Higgins a la Región del Biobío debido al debilitamiento del sistema frontal aún se mantiene vigente el aviso por nubes convectivas que podrían generar tornados entre las regiones del Biobío y Los Lagos.

    Más sobre:Sistema frontalSenapredRegión de los LagosRegión de Los RíosRegión de la AraucaníaRegión de ÑubleRegión de BiobíoPrecipitaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar cae en medio de positivo Imacec de junio y anota su menor valor en un mes

    Megarreforma: Squella carga contra alcalde Vodanovic y lo tilda de “irresponsable” por postura sobre compensaciones

    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España

    Recta final de la megarreforma: Alessandri dice que cita de Kast con senadores UDI busca asegurar los votos

    Delincuentes disparan contra patrullas municipales tras robo a tienda en Providencia

    Ministra de Salud por proyecto “Escucha su corazón”: “No hay evidencia científica de que la mujer vaya a cambiar de opinión”

    Lo más leído

    1.
    Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

    Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

    2.
    Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

    Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

    3.
    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto

    4.
    Fiscalía formalizará este lunes a uruguayo que intentó vender información reservada de denunciante de Manuel Monsalve

    Fiscalía formalizará este lunes a uruguayo que intentó vender información reservada de denunciante de Manuel Monsalve

    5.
    Ministra de Salud por proyecto “Escucha su corazón”: “No hay evidencia científica de que la mujer vaya a cambiar de opinión”

    Ministra de Salud por proyecto “Escucha su corazón”: “No hay evidencia científica de que la mujer vaya a cambiar de opinión”

    6.
    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni: tránsito se encuentra suspendido

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni: tránsito se encuentra suspendido

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Megarreforma: Squella carga contra alcalde Vodanovic y lo tilda de “irresponsable” por postura sobre compensaciones
    Chile

    Megarreforma: Squella carga contra alcalde Vodanovic y lo tilda de “irresponsable” por postura sobre compensaciones

    Recta final de la megarreforma: Alessandri dice que cita de Kast con senadores UDI busca asegurar los votos

    Delincuentes disparan contra patrullas municipales tras robo a tienda en Providencia

    El dólar cae en medio de positivo Imacec de junio y anota su menor valor en un mes
    Negocios

    El dólar cae en medio de positivo Imacec de junio y anota su menor valor en un mes

    Biministro Mas destaca la gestión del gobierno tras el Imacec de junio que evita la recesión técnica

    AstraZeneca estudiaría una megafusión con Bristol Myers Squibb: sería un gigante de US$ 400.000 millones

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales
    Tendencias

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030
    El Deportivo

    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    “Fue agasajado como una superestrella”: la prensa internacional alucina con el multitudinario recibimiento a Vozinha

    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Juliana Gattas presenta “Soy Así”: escucha su nueva canción producida por Alex Anwandter
    Cultura y entretención

    Juliana Gattas presenta “Soy Así”: escucha su nueva canción producida por Alex Anwandter

    Reeditan el “Disco rojo” de Weichafe: el álbum que cambió la historia del grupo

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España
    Mundo

    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España

    Recuperan los cuerpos de los dos pilotos del helicóptero de extinción que se estrelló al oeste de Atenas

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación