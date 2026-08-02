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    EN VIVO

    Repasa los detalles de la goleada de Deportes Concepción sober la UC

    Los cruzados sufrieron una dolorosa derrota en su visita al cuadro lila, que se impuso por 3-0.

    Deportes Concepción y Universidad Católica se miden en el Ester Roa Rebolledo. Foto: Photosport.

    Minuto a minuto

    D. Concepción 3-0 U. Católica

    Actualiza el relato

    Finaliza la transmisión

    Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.

    Revisa el comentario del partido

    Finaliza el encuentro

    90+7’. Deportes Concepción goleó a la UC en el Ester Roa Rebolledo, por 3-0.

    Amarilla en la UC

    90+2. Juan Ignacio Díaz es amonestado.

    Se añaden seis minutos

    Gol anulado a Deportes Concepción

    88′. Fernando Romero marcaba el cuarto para el cuadro lila, pero el tanto fue desestimado por posición de adelanto.

    Cambios en ambos equipos

    85’. Matías Cabrera reemplaza a Ethan Espinoza en Deportes Concepción. En la UC, Ignacio Pérez y Agustín Farías sustituyen a Bernardo Cerezo y Jhojan Valencia.

    Cambios en Deportes Concepción

    79′. Joaquín Larrivey y Jorge Henríquez son reemplazados por Cristián Riquelme y Diego Acosta.

    Gol de Deportes Concepción

    69′. Tiro de esquina de Jorge Henríquez que fue conectado por el uruguayo Normal Rodríguez, que anotó el tercero. Ya es goleada.

    Cambios en la UC

    69’. Martín Gómez y Juan Francisco Rossel reemplazaron a Diego Corral y Justo Giani.

    Cambios en Deportes Concepción

    67′. Fernando Romero y Fernando Martínez reemplazaron a Joaquín Montecinos y Yonathan Rodríguez.

    Amarilla en la UC

    66′. Branco Ampuero es amonestado por una dura entrada sobre Espinoza.

    Cambio en la UC

    46′. Matías Palavecino reemplazó a Cristián Cuevas.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Ya se juega el complemento. Deportes Concepción está venciendo a la UC.

    Termina el primer tiempo

    45+4′. Deportes Concepción está superando a la UC en el Ester Roa Rebolledo.

    Gol de Deportes Concepción

    32′. Centro de Montecinos para Joaquín Larrivey, que se anticipó en el área para anotar con un certero cabezazo. Los lilas estiran su ventaja.

    Amarilla en la UC

    30′. Jhojan Valencia es amonestado por una falta sobre Ethan Espinoza.

    Amarilla en Concepción

    25′. Yonathan Rodríguez es amonestado por cortar un contragolpe con una falta a Zampedri.

    Otra más de la UC

    19′. El portero Nicolás Araya reacciona en dos oportunidades para evitar el empate de los cruzados.

    La UC tuvo el empate

    14′. Centro atrás de Cerezo para la arremetida de Justo Giani, que remató por sobre el travesaño. Ocasión clarísima para la UC

    Gol de Deportes Concepción

    10′. Tras un gran remate de Jorge Henríquez en el tiro libre, Joaquín Montecinos capturó el rebote y rompió el cero.

    Amarilla en la UC

    8′. Bernardo Cerezo es amonestado por una violenta entrada en el borde del área.

    Inicia el partido

    1’. Ya se juega en el Ester Roa Rebolledo. Deportes Concepción recibe a Universidad Católica.

    El equipo de la UC

    La alineación de Deportes Concepción

    Se juega pese al estado de la cancha

    Hubo incertidumbre horas antes debido al temporal que afecta al país y, en este caso, específicamente a la región del Biobío. Las intensas lluvias afectaron el estado de la cancha del Ester Roa Rebolledo.

    Y, a pesar de que el césped no está en un estado ideal para el juego, el encuentro se llevará a cabo.

    La UC busca no seguir cediendo terreno

    Los cruzados necesitan ganar para volver a recortar la extensa distancia que tiene el líder Colo Colo, que este sábado venció a Everton.

    El Cacique es el sólido puntero con 42 unidades, mientras que la UC suma 27 puntos, al igual que la U.

    El León de Collao, en racha

    El cuadro lila llega de una positiva racha tras la llegada de Fernando Díaz al banco. No obstante, necesita seguir sumando en su pelea por no descender.

    Unión La Calera es el colista con 13 unidades, mientras que Deportes Concepción tiene 17, las mismas que Cobresal. Más adelante están Universidad de Concepción, La Serena y Audax Italiano, todos con 20 puntos.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Deportes Concepción y Universidad Católica, que se enfrentarán en el Ester Roa Rebolledo.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

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