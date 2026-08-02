Repasa los detalles de la goleada de Deportes Concepción sober la UC

Se juega pese al estado de la cancha

Hubo incertidumbre horas antes debido al temporal que afecta al país y, en este caso, específicamente a la región del Biobío. Las intensas lluvias afectaron el estado de la cancha del Ester Roa Rebolledo.

Y, a pesar de que el césped no está en un estado ideal para el juego, el encuentro se llevará a cabo.