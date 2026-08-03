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    Vozinha recibe masiva bienvenida en su llegada a Chile: “Estoy feliz de representar a Colo Colo”

    El mediático portero caboverdiano, estrella del Mundial 2026, aterrizó este domingo por la noche en Santiago, para incorporarse al Cacique. Recibió una cálida recepción de los hinchas que se aglutinaron en el aeropuerto. Este lunes se realizará los exámenes médicos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia

    Vozinha ya está en Chile. La incertidumbre de los hinchas de Colo Colo se acabó. El portero de 40 años, que ganó fama internacional luego de la participación de Cabo Verde en el Mundial 2026, viajó durante esta jornada y desembarcó en Santiago en la noche del domingo, para convertirse en la flamante incorporación del puntero de la Liga de Primera.

    El africano inició su viaje desde Portugal, hizo escala en Madrid y luego abordó el vuelo con destino a Santiago. Antes de despegar, publicó un mensaje en sus redes sociales: “Cargando... el próximo capítulo está en camino”. Confirmándose el viaje, la expectativa empezó a crecer, para presenciar la llegada del mundialista.

    Para ser una noche de domingo, en pleno invierno, asistió una gran cantidad de público al aeropuerto (familias con niños) para ver al mediático portero. Asistieron hinchas no solo con banderas o algo alusivo a Colo Colo. También se vieron banderas de Cabo Verde, imágenes de Vozinha e incluso gente con el álbum del Mundial. Incluso, ya habían camisetas del equipo con el nombre de Vozinha.

    Esperando por Vozinha en el aeropuerto. Foto: Photosport.

    Todos los celulares apuntaban hacia la salida del golero desde uno de los accesos al aeropuerto. Pasadas las 21 horas, apareció y se generó la locura. Con anteojos y buzo de color verde, de la misma marca que viste a Colo Colo, salió rápidamente hacia el sector de protocolo. Estuvo siempre escoltado por Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, y otros personeros.

    Como estaba contemplado, salió a saludar a los hinchas y a dar unas breves palabras hacia la prensa que estaba presente. “Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí... representar a Colo Colo. Nos vemos pronto en el estadio Monumental. Gracias”, mencionó el exportero del Chaves de la segunda división de Portugal. Luego, se subió a un auto (de la marca que auspicia a Colo Colo) que lo iba a trasladar al hotel Pullman de Vitacura y así pasar su primera noche en el país.

    El itinerario de Colo Colo contempla que este lunes 3, a las 7.00 horas, Vozinha se realizará los exámenes médicos en la clínica Meds. De superarlos sin inconvenientes, el martes 4 tendrá su primer entrenamiento junto al plantel de Fernando Ortiz, a las 9.30 horas. Posteriormente, para las 12.30 del día, está programada su presentación en la sala de prensa del estadio Monumental.

    Con esto, quedó descartada su presencia en el evento tecnológico brasileño Rio Innovation Week, que se realizará el próximo 5 de agosto en Brasil. El certamen tenía en cartelera al caboverdiano, uno de los atractivos del tradicional acontecimiento.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalColo ColoVozinhaLiga de PrimeraCabo VerdeMundial 2026

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