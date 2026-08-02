El director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, arribó en Caracas para concretar la reactivación de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela.

Fue el pasado jueves que el Presidente José Antonio Kast y el Canciller, Francisco Pérez Mackenna, anunciaron en conjunto el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de las relaciones bilaterales entre ambos países.

A dos años del retiro del cuerpo diplomático de Chile en el país caribeño, la misión de Nuñez en Caracas es comenzar la revisión de las gestiones administrativas y operativas que se requieren para comenzar la atención al público.

Esta atención incluye trámites como la emisión de documentos de identidad y pasaportes, la legalización de certificados y títulos, y la entrega de asistencia consular en emergencias, entre otros a los más d e 25 mil chilenos residentes en Venezuela.

Cancillería llega a Caracas para iniciar la reactivación de relaciones consulares

En ese sentido, el delegado de Cancillería también se reunirá con autoridades venezolanas como parte del proceso de reanudación de relaciones consulares.

El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que “contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones”.

El ministro recalcó que “se abre una oportunidad para ir en ayuda de los ciudadanos que requieren los servicios del Estado, a través de los consulados, y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales”.