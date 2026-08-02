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    Real Madrid celebra el fin del plan de Infantino para vender al Mundial: “Es una buena noticia para el fútbol”

    A través de un comunicado oficial, el club merengue se cuadró con la UEFA y aplaudió el retiro de la medida que había puesto en peligro la propiedad de la Copa del Mundo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Florentino Pérez y el Real Madrid rechazaron el plan de Infantino para vender el Mundial.

    La idea de Gianni Infantino por vender el Mundial sigue sumando opositores. Pese a que el mandatario del ente rector ya desistió de impulsar el pólemico proyecto, los clubes y confederaciones todavía se pronuncian para demostrar su molestia y continúan pasándole la cuenta.

    En ese marco, uno de los pesos pesados del fútbol planetario salió al paso. A través de un comunicado, el Real Madrid celebró el rechazo al negocio que la FIFA trató de llevar a cabo. El elenco merengue se cuadró con la UEFA y aplaudió el cese de la iniciativa que amenazó con privatizar la Copa del Mundo. "El Real Madrid C. F. valora muy positivamente la decisión tomada por la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte", escribieron.

    El Real Madrid desea expresar su agradecimiento a la UEFA, a las confederaciones y federaciones, y a todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto. Su unidad y su sentido del deber han protegido al fútbol en un momento decisivo”, agregan.

    El Real Madrid se opuso a la venta del Mundial por parte de Infantino. Jia Haocheng

    Para la institución que preside Florentino Pérez, la esencia del fútbol no debe ser alterada. “Los clubes son la base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y la Copa del Mundo. Son estos los que descubren, forman, desarrollan y ponen al servicio de las selecciones nacionales a los futbolistas que hacen posibles estas grandes competiciones. El fútbol de selecciones y el Mundial son, sobre todo, acontecimientos de interés público, y conforman un patrimonio que pertenece a las naciones, a los aficionados y al conjunto de la sociedad. Por ello, consideramos que nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos”, señalan.

    En la Casa Blanca, incluso, advierten de los posibles riesgos que acarreaba el proyecto. “El Real Madrid se opone con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos. Son los clubes quienes los soportan, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que los generan resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás”, puntualizan.

    En esa línea, toman como referencia una experiencia sufrida en el ámbito local. “Este es, además, el mismo principio que el Real Madrid ha venido defendiendo en el ámbito nacional. Nuestro club se opuso y no participó en su día en la operación por la que LaLiga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC. Hipotecar durante medio siglo unos ingresos que corresponden a los clubes, que son quienes asumen la totalidad de los costes y de los riesgos, constituye un precedente que el fútbol no debe repetir, ya sea en nuestro país o en el ámbito internacional”, concluyen.

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